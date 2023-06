Cyclone Biparjoy की इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से यूएई के अंतरिक्ष यात्री ने कैप्चर की हैरान करने वाली तस्वीरें, देखें

नई दिल्ली: चक्रवात बिपरजॉय जैसे-जैसे लैंडफॉल के लिए भारत और पाकिस्तान के तटों के करीब आ रहा है, इससे होने वाले नुकसान को लेकर आशंकाएं भी बढ़ती जा रही हैं। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) से एक अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष से इस बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान की कुछ हैरान करने वाली तस्वीरें साझा की है। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के अंतरिक्ष यात्री सुल्तान अल नेयादी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर अरब सागर के ऊपर 'चक्रवात बिपारजॉय' की कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं।

अल नेयादी ने लिखा, 'जैसा कि मेरे पिछले वीडियो में वादा किया गया था, अरब सागर के ऊपर बन रहे चक्रवात बिपारजॉय की कुछ तस्वीरें यहां हैं, जिन्हें मैंने दो दिनों में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से क्लिक किया है।'

As promised in my previous video 📸 here are some pictures of the cyclone #Biparjoy forming in the Arabian Sea that I clicked over two days from the International Space Station 🌩️ pic.twitter.com/u7GjyfvmB9