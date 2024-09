बाइक सवार के पीछे पड़ा गैंडा, दौड़ा-दौड़ाकर ले ली जान; भयावह वीडियो वायरल

Assam Viral Video: असम में गैंडे का कहर देखने को मिला है, जहां एक बाइक सवार की जान गैंडे के कारण चली गई। मोरीगांव जिले के पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य के पास हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक सड़क पर बाइक गुजर रही है लेकिन तभी गैंडा वहां आ जाता है। गैंडा बाइक सवार को देखते ही उसके पीछे भागता है और शख्स जान बचाने के लिए बाइक से उतर कर भागने लगता है। हालांकि, गैंडा उसका पीछा करता है और उसे कुचल देता है।

पीड़ित की पहचान कामरूप मेट्रोपॉलिटन जिले के 37 वर्षीय सद्दाम हुसैन के रूप में हुई है, जब गैंडा अभयारण्य से निकला तो वह अपनी मोटरसाइकिल चला रहा था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वायरल हो रहे एक वीडियो में देखा जा सकता है कि गैंडे द्वारा पीछा किए जाने पर एक व्यक्ति अपनी बाइक छोड़कर खुले मैदान में भाग जाता है। स्थानीय निवासियों ने जानवर को डराने के लिए चिल्लाए। हुसैन को बाद में सिर पर गंभीर चोटों के साथ खेत में पाया गया।

Saddam Ali, who had an illegal house in Kachutoli, Assam killed by rhino. Despite repeated police orders to vacate govt land, he didn’t comply.



During an eviction drive, as he tried to flee, a rhino chased and killed him. A tragic yet inevitable outcome of illegal encroachment. pic.twitter.com/MUiqXI2ynC