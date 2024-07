किसान ने धान से खेत में बना डाली भगवान विष्णु की छवि, आषाढ़ी एकादशी के दिन दिखा भक्ति का अनूठा रूप; वीडियो वायरल

Ashadhi Ekadashi 2024 Viral Video: भारत में हर पर्व-त्योहार का बेहद खास महत्व है। सर्वधर्म वाले देश में लोग हर त्योहार को हर्षोल्लास और भक्तिभाव से मनाते हैं। आज, 17 जुलाई को हिंदू धर्म को मनाने वाले लोग आषाढ़ी एकादशी का पर्व मना रहे हैं। जिसके उपलक्ष्य में लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और उपवास रखते हैं। इस शुभ त्योहार के मौके पर देश से जहां भक्ति की अलग-अलग तस्वीरें सामने आ रही है वहीं, पुणे से एक आनोखा वीडियो सामने आया है जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। भगवान विष्णु के प्रति गहरी अस्था जताते हुए पुणे के किसान ने अपने खेत में ही भगवान विट्ठल की बड़ी प्रतिमा बना डाली।

#Maharashtra: A farmer who is also an engineer creates a 120-foot image of Lord Vithal on his farm using paddy plantations in Mulshi village, Pune.#AshadhiEkadashipic.twitter.com/XOmYnateUe