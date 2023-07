अखिल भारतीय शिक्षा समागमः छोटे-छोटे बच्चों से पीएम मोदी ने पूछा- मुझे जानते हैं आप लोग, सुनिए बच्चे ने क्या दिया जवाब, प्रधानमंत्री से कुछ यूं मिले, देखें वीडियो

Highlights प्रधानमंत्री ‘पीएम श्री योजना’ के तहत धन की पहली किस्त जारी की। 14,500 से अधिक पीएम श्री स्कूलों की स्थापना का प्रावधान है। न्यायसंगत, समावेशी और बहुलवादी समाज के निर्माण के लिए योगदान देने वाले नागरिक बनें।

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के 3 साल पूरे होने के अवसर पर अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन का उद्घाटन करने प्रगति मैदान के भारत मंडपम पहुंचे। इस बीच बच्चों से पीएम मोदी ने ढेर सारी बात कीं और कई सवाल पूछे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखकर छोटे बच्चे खुश हो गए। सभी ने पीएम को नमस्ते किया। पीएम ने पेंटिंग देखी और सराहना की। पीएम मोदी ने बच्चों से पूछा कि क्या आप लोग मुझे जानते हैं। इस पर मासूम ने कहा कि हम लोग आपको टीवी में देखे हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के तीन साल पूरे होने के उपलक्ष्य में यहां आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा समागम के उद्घाटन से पहले शनिवार को एक प्रदर्शनी देखी। प्रधानमंत्री ने इस दौरान छात्रों से भी बातचीत की। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ‘पीएम श्री योजना’ के तहत धन की पहली किस्त जारी की।

इस योजना के तहत केंद्र एवं राज्य सरकारों के साथ ही स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित स्कूलों में से मौजूदा स्कूलों को मजबूत करके 14,500 से अधिक पीएम श्री स्कूलों की स्थापना का प्रावधान है। ये स्कूल छात्रों को इस तरह से पोषित करेंगे कि वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 द्वारा परिकल्पित न्यायसंगत, समावेशी और बहुलवादी समाज के निर्माण के लिए योगदान देने वाले नागरिक बनें।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को कहा कि दुनिया भारत को नयी संभावनाओं की ‘नर्सरी’ के तौर पर देख रही है और कई देश अपने यहां भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) के परिसर खोलने के लिए सरकार से संपर्क कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के तीन साल पूरे होने के अवसर पर ‘अखिल भारतीय शिक्षा समागम’ के उद्घाटन कार्यक्रम में कहा कि दुनिया के विभिन्न विश्वविद्यालय भारत में भी अपने परिसर खोलने में रुचि ले रहे हैं।

The National Education Policy aims to make India a hub for research and innovation. Speaking at the Akhil Bharatiya Shiksha Samagam. https://t.co/bYOjU6kby5

मोदी ने कहा, ‘‘दुनिया भारत को नयी संभावनाओं की ‘नर्सरी’ के तौर पर देख रही है। कई देश अपने यहां आईआईटी परिसर खोलने के लिए हमसे संपर्क कर रहे हैं। दो आईआईटी परिसरों-तंजानिया में एक परिसर और अबू धाबी में एक परिसर-का संचालन शुरू होने वाला है... कई वैश्विक विश्वविद्यालय भी हमसे संपर्क कर रहे हैं। वे भारत में अपने परिसर खोलने में रुचि दिखा रहे हैं।’’

प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं को उनकी प्रतिभा के बजाय उनकी भाषा के आधार पर आंकना सबसे बड़ा अन्याय है। उन्होंने कहा, ‘‘एनईपी का लक्ष्य भारत को अनुसंधान एवं नवोन्मेष का केंद्र बनाना है। इस नीति में ज्ञान की पारंपरिक प्रणालियों और भविष्योन्मुखी प्रौद्योगिकी को समान महत्व दिया गया है।’’

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi along with Union Education Minister Dharmendra Pradhan arrives at Bharat Mandapam, Pragati Maidan to inaugurate the All India Education Convention on the occasion of the completion of three years of National Education Policy-2020. pic.twitter.com/kgdR2v0bNU