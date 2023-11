Viral: भोजपुरी गाने पर काली साड़ी में डीयू की छात्रा ने मचाया गदर, देखें वीडियो

Highlights भोजपुरी गाने पर डांस करने वाली दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा सोशल मीडिया पर वायरल हो गई छात्रा के वायरल हो रहे वीडियो पर आ रहे हैं अजब गजब कमेंट एक यूजर ने लिखा कि ऐसे क्यों नाच रही है भाई जैसे कि इंग्लिश गाना हो

Bhojpuri song in fresher party: भोजपुरी गाने पर काली साड़ी पहन कर गदर मचाने वाली दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) की छात्रा सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। छात्रा की चंद सेकंड की वीडियो डीयू की फ्रेशर पार्टी की बताई जा रही है। फ्रेशर पार्टी के दौरान स्टेज पर भोजपुरी गाने पर छात्रा ने जमकर डांस किया। यह वीडियो एक्स पर छपरा जिला नाम के एकाउंट से पोस्ट किया गया है।

वीडियो का केपशन भी दिया गया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के फ्रेशर पार्टी में भोजपुरी गाने पर डांस। 35 सेकंड के इस वीडियो को अब तक 3 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और तीन हजार से ज्यादा लाइक, 500 से ज्यादा रीट्वीट के साथ 200 से अधिक कमेंट आए हैं। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग एकाउंट से शेयर किया जा रहा है। मालूम हो कि भोजपुरी गीतों की दीवानगी सिर्फ यूपी बिहार तक ही सीमित नहीं रह गया है।

Welcome to delhi University



BC mere time mein kash allow karta pic.twitter.com/pd37c58lB3