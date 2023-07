मेक्सिको: एडवेंचर करते समय 40 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरा 6 साल का बच्चा और फिर....देखें वीडियो

Highlights सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक छह साल के बच्चे को ऊंचाई से गिरते हुए देखा गया है। दावा है कि बच्चा 40 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरा है।

Viral Video: इंटरनेट पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक बच्चे को काफी ऊंचाई से गिरते हुए देखा गया है। बच्चा एडवेंचर (Adventure) करने के लिए एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक रस्सियों के सहारे जा रहा था तभी यह घटना घटी है। हालांकि इस घटना के बाद बच्चे की हालत कैसी है, इसका अभी पता नहीं चल पाया है।

लेकिन इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद ऐसा कहा जा सकता है बच्चे की हालत काफी खराब हो सकती है। वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स इस पर अलग-अलग प्रतिक्रिया भी दे रहे है और इसे खूब शेयर भी कर रहे है। देखते ही देखते यह वीडियो वायरल हो रहा है और लोगों का ध्यान अपनी तरफ काफी तेजी से खींच भी रहा है।

वायरल हो रहे इस वीडियो में यह देखने को मिला है कि कैसे केवल रस्सी के सहारे एक शख्स एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक जा रहा है। शख्स के साथ एक बच्चा भी है जो रस्सी के जरिए वह भी दूसरे कोने जा रहा है। क्लिप में देखा गया है कि आगे-आगे बच्चा जा रहा है और पीछे से शख्स जा रहा है।

🇲🇽 • A six-year-old boy falls from a height of 12 meters while on a ropes rack at Fundidora Park in Monterrey, Mexicopic.twitter.com/DAysWyikiA