कानपुर में दिल दहलाने वाली वारदात, स्कूल में 10वीं के छात्र ने अपने सहपाठी को चाकू से गोदा, मौत

कानपुर: उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां 10वीं कक्षा के एक छात्र ने अपने ही सहपाठी की चाकू मारकर हत्या कर दी। हमलावर और पीड़ित दोनों 10वीं कक्षा के बताए जा रहे हैं।

शुरुआती रिपोर्टों में कहा गया है कि आरोपी छात्र ने पीड़ित पर हमला करने के लिए चाकू का इस्तेमाल किया। पीड़ित को अस्पताल ले जाया गया लेकिन उसे मृत घोषित कर दिया गया। छात्रों के बीच झगड़ा तब खतरनाक हो गया जब आरोपी छात्र ने पीड़ित पर चाकू से वार कर दिया।

A student brutally stabs a fellow student in Prayag Vidya Mandir school in Yashoda Nagar, Kanpur.



The injured student dies in the LLR hospital. More than five knife wounds are on the neck part. pic.twitter.com/VA6NCwoUEx