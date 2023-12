बरेली-नैनीताल हाईवे पर दर्दनाक हादसा; ट्रक से टक्कर के बाद कार में लगी आग, एक बच्चे समेत 8 लोगों की मौत

बरेली: उत्तर प्रदेश के बरेली के भोजीपुरा इलाके में शनिवार देर रात नैनीताल हाईवे पर भीषण हादसा हो गया। भोजीपुरा थाने के पास ट्रक से टक्कर के बाद कार में आग लग गई, जिससे एक बच्चे समेत कार में सवार सभी आठ लोगों की दर्दनाक मौत हो गई।

पुलिस के मुताबिक, कार में सवार लोग बरेली शहर में एक शादी समारोह से लौट रहे थे, तभी यह घातक टक्कर हुई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया और शवों को कार से बाहर निकाला। इंटरनेट पर एक भयावह वीडियो सामने आया है जिसमें दिख रहा है कि कार और ट्रक पूरी तरह से आग की चपेट में आ गए हैं।

Eight people charred to death after a collision between a truck and minivan in Bahedi area of UP's Bareilly.



Both the vehicles caught fire after the accident and the victims didn't get any chance to escape.



The people in the car were returning from a marriage party.

