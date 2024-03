BJP 1st Candidates List: भाजपा ने UP से मौजूदा सांसदों को किया रिपीट, जानें किसको और कहां से मिला टिकट

Highlights भाजपा ने आज पहली सूची देश भर के कई राज्यों के लिए जारी कर दी सूची में करीब 195 उम्मीदवारों को लेकर नाम घोषित किए गए भाजपा ने सूची में यूपी से बड़े नामों को शामिल न करते हुए पुराने चेहरों पर विश्वास जताया है

BJP 1st Candidates List: भाजपा ने आज पहली सूची देश भर के कई राज्यों के लिए जारी कर दी है, इसमें करीब 195 उम्मीदवारों को लेकर नाम घोषित किए। इस बात के कयास सूत्रों के द्वारा लगाए जा रहे हैं। भाजपा ने इस सूची में में गांधीनगर से गृह मंत्री अमित शाह और वाराणसी से प्नधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी घोषित किया। इस सूची में यूपी से बड़े नाम शामिल हैं। सूची जारी करते हुए विनोद तावड़े ने कहा, "पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में विभिन्न जनहित के फैसले लिए गए हैं। इस बार संकल्प होना चाहिए बीजेपी 370 और एनडीए 400 'पार'।"

भाजपा ने 34 केंद्रीय मंत्रियों को उतारा, लोकसभा अध्यक्ष, दो पूर्व मुख्यमंत्री, 28 मातृशक्ति, 50 से कम 47 युवा उम्मीदवार, अनुसूचित जाति 27, जनजाति 18, ओबीसी 57, उत्तर प्रदेश से 51, बंगाल से 20, मप्र से 24 सीट की घोषणा, गुजरात से 15 सीटों की घोषणा, राजस्थान से 15, केरल से 12 सीट, तेलंगाना से 9, असम से 11, झारखंड के 11, छत्तीसगढ़ के 11 सीटों की, दिल्ली में 5 की घोषणा, जम्मू कश्मीर 2, उत्तराखंड 2, अरुणाचल 2, गोवा 1, त्रिपुरा 1 और अंडमान से 1 इस उम्मीदवारों की सूची जारी किया।

BJP's first list of 195 candidates for Lok Sabha elections pic.twitter.com/ABZ7jHr3TZ