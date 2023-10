Roadies 19: रिया चक्रवर्ती के टीम मेंबर वाशु जैन बने विजेता, जीत पर कहा- "शो में सीखा धैर्य और दृढ़ संकल्प"

Highlights रोडीज 19 में वाशु जैन ने खिताब जीत लिया है इस बार वाशु रिया चक्रवर्ती की टीम से प्ले कर रहे थे लेकिन शो के शुरुआत में वो प्रिंस नरूला की टीम में शामिल हुए थे

नई दिल्ली: रोडीज 19 फिनाले के खिताब को वाशु जैन ने जीत लिया है। इस बार के एमटीवी के रियलटी शो रोडीज में वाशु अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की गैंग में शामिल थे। उन्होंने स्वीट तोमर को हरा कर यह टाइटल जीता है, स्वीट इस बार प्रिंस नरूला की गैंग से गेम में प्ले कर रहे थे।

वहीं, सोनू सूद ने शो को होस्ट करते हुए सभी 30 प्रतिभागियों को लगातार गाइड किया। उन्होंने इस बार के नए गैंग लीडर रिया चक्रवर्ती और गौतम गुलाटी समेत गौतम नरूला को गैंग लीडर के रुप में इंट्रोड्यूस किया था।

एमटीवी चैनल पर प्रसारित इस बार रोडीज 3 जून 2023 से टीवी पर शुरू हुआ था, जिसका रविवार को फिनाले खेला गया। वाशु जैन छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से आते हैं और उन्होंने रिएलटी शो को जीतने के साथ ही 5 लाख रुपए की कैश मनी भी जीती।

सेमीफाइनल में पराक्रम को हराकर वाशु जैन फाइनलिस्ट बने थे। वहीं, हिमांशु एक टास्क में रेस से बाहर हो गए थे, जबकि स्वीट और रिषभ के बीच टाई हुआ। इसके साथ ही रिषभ के शो बाहर होने पर स्वीट तीसरे फाइनलिस्ट बने थे।

