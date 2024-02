Khatron Ke Khiladi 14: बिग बॉस 17 के ये कंटेस्टेंट्स 'खतरों के खिलाड़ी 14' में होंगे शामिल! ईशा मालवीय ने किया खुलासा

Khatron Ke Khiladi 14: कलर्स टीवी का पॉपलुर शो बिग बॉस 17 खत्म हो चुका है और अब खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 के लिए फैन्स बेसब्री से इंतजार रहे हैं। हर साल हम देखते हैं कि बिग बॉस के कुछ प्रतियोगी रोहित शेट्टी के शो में आते हैं। पहले, यह दूसरा तरीका होता था। अब यह खबरें तेज हो गई है कि बिग बॉस 17 के कई प्रतियोगी रोहित शेट्टी के शो में जुड़ने वाले हैं। इस बीच, रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुनव्वर फारुकी को भी शो ऑफर किया गया है।

उन्हें दो साल पहले इसका हिस्सा बनना था लेकिन तब कानूनी अड़चनों के कारण वह यात्रा नहीं कर सके। बिग बॉस 17 ईशा मालविया और उनके पूर्व प्रेमी अभिषेक कुमार के बीच काफी ड्रामा था और अब फिर इनके नए शो में साथ आने की अटकलें तेज हो गई है।

If I receive an offer for #KhatronKeKhiladi, I will accept it even if #AbhishekKumar is participating: #IshaMalviyapic.twitter.com/ErD7SyFwTK