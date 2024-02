WATCH: मुंबई में करण वाही और एक बाइकर के बीच रोड-रेज की घटना, अभिनेता ने बनाई घटना की वीडियो

Highlights करण ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर कहा कि एक व्यक्ति ने उनका तब तक पीछा किया जब तक वह एक पुलिस स्टेशन में नहीं रुके उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उस व्यक्ति ने उनके साथ दुर्व्यवहार और उनका उत्पीड़न किया अभिनेता ने इस घटना का वीडियो भी फिल्माया और मुंबई पुलिस से मदद मांगी

मुंबई: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें हिंदी टेलीविजन नाटकों और रियलिटी शो में अपनी भूमिकाओं के लिए लोकप्रियता हासिल करने वाले अभिनेता करण वाही और स्कूटी पर सवार एक व्यक्ति के बीच रोडरेज की घटना देखी जा सकती है। वीडियो सोमवार रात की है। करण ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर कहा कि एक व्यक्ति ने उनका तब तक पीछा किया जब तक वह एक पुलिस स्टेशन में नहीं रुके। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उस व्यक्ति ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया।

वीडियो में स्कूटर सवार व्यक्ति को वाही का पीछा करते हुए दिखाया गया है। वीडियो में उन्होंने बताया कि वह आदमी उनकी कार के दरवाज़ों को 'पीट रहा' था और उन्हें गालियाँ दे रहा था। अभिनेता ने आगे कहा, "यह आदमी मुझसे कहता रहता है कि जब उसने मेरी कार को टक्कर मारी है तो मैं गलत हूं। मुंबई पुलिस, कृपया मदद करें; वह पीछे हटने को तैयार नहीं है। जो लोग वहां हैं, कृपया मेरी मदद करें।"

बाद में, वाही उस आदमी की ओर अपना कैमरा दिखाते हुए कहते हैं, "ये आदमी मेरे पीछे पड़ा है। गालियाँ जितनी तूने दी है ना। बेटा रुक, अभी तेरे पास पुलिस आएगी।" तनावपूर्ण मुठभेड़ का विवरण साझा करते हुए, करण ने लिखा, "लंबी कहानी संक्षेप में। मैंने सड़क पर दाईं ओर कट लिया क्योंकि मेरे आगे एक कार थी। इस आदमी ने मुझे गाली दी और कहा कि कट कैसे मारा और वह चिल्लाने लगा कि तेरे जैसे दो कौड़ी के टीवी कलाकार बहुत देखे हैं।"

अभिनेता ने आगे जोड़ा, "मैंने उसके स्कूटर की चाबी ले ली और वापस दे दी और घटनास्थल से चला गया। फिर उसने मेरा तब तक पीछा किया जब तक मैं एक पुलिस स्टेशन पर नहीं रुका। मुझे गालियां दीं और मुझसे कहा कि उसका पुलिस के साथ संबंध है और वह सुनिश्चित करेगा कि मैं भुगतान करूं।"

Road-Rage kalesh b/w Actor Karan Wahi and a Guy in Mumbai (Watch Till the End for Context)

pic.twitter.com/H3vaOrbWrR