एल्विश यादव गिरफ्तारी पर फूट-फूट कर रोई मां, बिग बॉस 14 फेम अली गोनी ने किया सपोर्ट; कहा- "उम्मीद है कि वह..."

Elvish Yadav Snake Venom Controversy: मशहूर यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी के विनर एल्विश यादव इस समय जेल की चार दीवारी में कैद हैं। उन्हें सांप के जहर सप्लाई करने के आरोप में नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस मामले के सामने आने के बाद इंटरनेट पर एल्विश के लेकर तमाम खबरें सामने आ रही हैं। यूट्यूबर के फैन्स उनके सपोर्ट में उतरें हुए हैं तो कई सेलेब्स भी अब बिग बॉस ओटीटी के विनर के साथ खड़े नजर आ रहे हैं।

दरअसल, बिग बॉस 14 फेम अली गोनी जो टेलीविजन के चाहते कलाकार हैं उन्होंने एल्विश यादव के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। अली गोनी ने एल्विश यादव की मां का रोते हुए वीडियो वायरल होने के बाद प्रतिक्रिया दी और परिवार की हिम्मत बढ़ाई।

After the arrest of Elvish Yadav, his mother is unable to control herself. I feel sad for her mom. 🥺 #ElvishYadav pic.twitter.com/XQSx8JVUOd

दरअसल, एल्विश यादव की गिरफ्तारी के बात से सोशल मीडिया पर उनकी मां का रोता हुआ एक वीडियो वायरल हो रहा है। फैन्स इसे एल्विश के जेल जाने से जोड़ रहे हैं हालांकि, वीडियो कब का है इसकी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन वीडियो पर यूजर्स के और सेलेब्स के कमेंट्स आने शुरू हो गए हैं। इसी कड़ी में अली गोनी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, "एल्विश की मां को रोता देख मेरा दिल टूट गया... मुझे उम्मीद है कि वह जल्द अपने बेटे से मिल पाएंगी और मुझे उम्मीद है कि वह भविष्य में इन सभी विवादों से दूर रहेगा।"

After seeing elvish’s mother cry in a video my heart 💔.. I hope she meets her son asap and I hope he stays out of all these controversies in future.