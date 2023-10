Bigg Boss 17: बिग बॉस को नहीं मिल रहा टीआरपी!, फैंस को दिया प्यार का नया एंगल

Highlights बिग बॉस के घर में एक लड़की के लिए हो रही है महाभारत फैंस बोले लिखी हुई कहानी लग रही है बिग बॉस में ईशा के बॉयफ्रेंड समर्थ जुरेल ने ली एंट्री

Bigg Boss 17: टीआरपी के लिए बिग बॉस-17 के घर में दर्शकों को प्यार का एंगल परोसा जा रहा है। अभिनेत्री ईशा मालवीय जो अब तक पूर्व प्रेमी अभिषेक कुमार के साथ घर में रह रही थी। अचानक अपने मौजूदा प्रेमी को देखखर शॉक हो गई। हैरानी करने वाली बात तो यह रही कि जिस कमरे में दोनों पूर्व प्रेमी-प्रेमिका को बिग बॉस ने बुलाया था। उसी कमरे में उसके मौजूदा प्रेमी समर्थ जुरेल की एंट्री होती है। बिग बॉस बताते हैं कि समर्थ ईशा के बॉयफ्रेंड हैं। हालांकि, ईशा घरवालों को बताती हैं कि समर्थ उसका प्रेमी नहीं है बल्कि बहुत अच्छा दोस्त है।

Confirmed! Samarth Jurel to enter the Bigg Boss 17 Isha Malviya is rumored to be currently in a relationship with her Udaariyan costar Samarth Jurrel. Interesting to see Abhishek, Isha & Samarth - Dynamic Trio pic.twitter.com/HtSRg6CBoy

इस पर समर्थ कहता है कि तू मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। इस पर ईशा कहती है नहीं। इधर दूसरी तरफ, अपनी एक्स प्रेमिका का नया प्रेमी देखकर अभिषेक फूटफूट कर रोने लग जाते हैं। सारे घर के लोग उसे संभालने के लिए उसके पास पहुंच जाते हैं। खासतौर पर एक्स प्रेमिका ईशा भी वहां होती है। घरवालों को ईशा बताती हैं कि समर्थ सिर्फ उसका दोस्त है और कुछ नहीं। इधर अभिषेक घरवालों को बताता है कि समर्थ उसका प्रेमी है। उसे पहले से पता है।

जब घरवाले ईशा को कहते हैं कि तुम्हारी इमेज घर के बाहर ठीक नहीं जाएगी। सलमान सर दूध का दूध पानी का पानी वीकेंड के वॉर पर करेंगे तो ईशा ने कबूल किया कि हां समर्थ के साथ उसका रिलेशनशिप है। बाद में वह समर्थ से माफी मांगकर उसको समय देती हैं। इससे पहले ईशा के बॉयफ्रेंड ने अभिषेक पर आरोप लगाया कि वह इससे संबंध रख रही है जो कभी इसका चेहरा चाय के कप से जलाना चाहता था।

फैंस बोले, कहानी फिल्मी है

बिग बॉस में इन दिनों प्यार के इस एंगल पर फैंस की भी प्रतिक्रिया आ रही हैं। ज्यादतर फैंस यह कह रहे हैं कि यह लिखी हुई कहानी की तरह प्रतीत हो रही है। ईशा को लेकर यूजर लिख रहे हैं कि पहले बॉयफ्रेंड को मानने से इंकार किया फिर इकरार किया। यह बिग बॉस के घर में हो क्या रहा है।

समर्थ और अभिषेक के बीच हंगामा

अभिषेक जब से घर के अंदर दाखिल हुए हैं। उन्होंने बताया है कि वह ईशा से अभी भी प्यार करते हैं। हालांकि, दोनों के रास्ते अब अलग हैं। इधर, ईशा के बॉयफ्रेंड समर्थ जुरेल के आने के बाद से घर का तापमान बढ़ गया है। ईशा के लिए दोनों आपस में लड़ रहे हैं।

I really felt bad for #IshaMalviya, makers are playing very sorry with her , they are litreally playing with her mental piece .



She is Just 19 & people are character assesinating her , Unexpectedly #SamarthJurel stood up for her.



Stay strong isha 🤍pic.twitter.com/dABarqrpDP