Bigg Boss 17: फिनाले में मुनव्वर फारुकी को मिले सबसे ज्यादा वोट, जानें अंकिता और अभिषेक में से कौन है आगे

Bigg Boss 17: सलमान खान का रियलिटी शो बिग बॉस 17 छोटे पर्दे पर हलचल मचाने में कामयाब रहा है। कई महीनों तक चल रहे बिग बॉस के शो का अब अंत होने वाला है और अपने अंतिम पड़ाव के साथ ही शो को अपना विनर भी मिल जाएगा। शो के फिनाले में अंकिता लोखंडे, अभिषेक कुमार, मुनव्वर फारुकी, मन्नारा चोपड़ा समेत एक अन्य प्रतियोगी मजबूत पकड़ बनाते हुए अंत तक टिके हुए हैं।

कलर्स चैनल ने बिग बॉस सीजन 17 के ग्रैंड फिनाले के साथ चीजों को एक पायदान ऊपर ले जाने का वादा किया है। फिनाले एपिसोड 28 जनवरी को शाम 6 बजे से प्रसारित होगा और आधी रात को विजेता का नाम घोषित किया जाएगा।

