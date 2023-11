Big Boss 17: अंकिता लोखंडे ने सुशांत राजपूत के अंतिम संस्कार में न शामिल होने पर बताई ये वजह....

Highlights बिग बॉस 17 में एक बार अंकिता लोखंडे अपने पूर्व बॉयफ्रेंड को लेकर भावुक हुई यह बात तब सामने आई, जब वह बिग बॉस में प्रतिभागी मुन्नवर फारुकी से बात कर रहीं थी सुशांत के साथ क्या गलत हुआ क्योंकि उनकी मृत्यु बहुत कम उम्र में हो गई- अंकिता

नई दिल्ली: बिग बॉस 17 में एक बार अंकिता लोखंडे अपने पूर्व बॉयफ्रेंड को लेकर भावुक हो गई। यह बात उस सामने आई, जब वह बिग बॉस में प्रतिभागी मुन्नवर फारुकी से बात कर रहीं थी। अंकिता ने इस दौरान खुलासा किया कि पति विक्की जैन द्वारा कहने के बावजूद टीवी एक्ट्रेस ने दिवंगत अभिनेता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होने का फैसला क्यों किया।

उन्होंने यह भी कहा कि वह जानती हैं कि केदारनाथ के साथ क्या गलत हुआ क्योंकि उनकी मृत्यु बहुत कम उम्र में हो गई। अंकिता ने मुनव्वर को टूटे दिल वाले लोगों पर एक शायरी की पंक्तियाँ पढ़ने के बाद रुकने के लिए कहा।

एक्ट्रेस ने मुन्नवर से कहा, "मत बोल ये सारी चीजें, वो हिट करती हैं बुरी तरह से (ये सब बातें मत कहो, उन्होंने मुझे बुरी हिट किया)। लेकिन आपने जो कहा वह मुझे पसंद आया,'' और उन्होंने सुशांत की फिल्म "एमएस धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी" का गाना 'कौन तुझे यूं प्यार करेगा' गाया।

#AnkitaLokhande talks abt SSR, what a great man he was, his funeral, how it’s difficult talking abt him in past tense n breaks down remembering him n her dad ❤️#BB17#BiggBoss17pic.twitter.com/MWUshVXPG0