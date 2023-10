Bigg Boss 17: सलमान के बाद अरबाज और सोहेल की एंट्री, फैंस बोले जमेगी तीनों की जोड़ी

Highlights सलमान के शो में उनके दो भाइयों की हुई एंट्री हर रविवार को सलमान की जगह शो करेंगे होस्ट शुक्रवार शनिवार सलमान लेंगे घरवालों की क्लास

Bigg Boss 17: बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान ने अपने दोनों भाई सोहेल खान और अरबाज खान को बिग बॉस-17 में एंट्र्री कराई है। सलमान की जगह अब दर्शकों को दोनों देखने को मिलेंगे। इन दोनों पर जिम्मेदारी होगी कि वह सलमान की गैर मौजूदगी में उनकी तरह ही शो की लोकप्रियता को बरकरार रखे। हालांकि ऐसा नहीं है कि सलमान बिग बॉस-17 को होस्ट नहीं करेंगे।

सलमान यूं तो बिग बॉस में हर वीकेंड के वार पर घर के सदस्यों की क्लास लगाते हैं। लेकिन इस बार बिग बॉस की थीम में बदलाव किया गया है। इस बदलाव के तहत अब सलमान हर शुक्रवार और शनिवार क्लास लागएंगे। रविवार को सोहेल और अरबाज अपने अंदाज में शो को होस्ट करेंगे। इसी के साथ एक शो में अब तीन खान भाइयों ने एंट्री कर ली है। हालांकि दर्शकों को लगने लगा कि अब सलमान खान शो को होस्ट नहीं करेंगे तो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहने लगे कि सलमान किधर है। भाईजान को शो होस्ट करने के लिए लेकर आओ। वहीं कुछ फैंस का कहना है कि तीनों भाइयों की जोड़ी जमेगी।

अरबाज और सोहेल खान ने की सदस्यों के साथ मस्ती

बिग बॉस के हर सीजन में कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करते हैं। इस सीजन में अभिषेक, ईशा सहित अंकिता, विक्की के बीच की खींचतान दर्शकों को पसंद आ रही है। 29 अक्टूबर को टीवी पर प्रसारित बिग बॉस 17 के एपिसोड में सलमान के दो भाई सोहेल और अरबाज दिखाई दिए। इस दौरान दोनों ने घर के सदस्यों के साथ जस्ट चिल विद अरबाज एंड सोहेल खेला।

