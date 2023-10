Telangana Assembly Elections 2023: बिजली, रेल और हेल्थ पर खर्च होंगे 8000 करोड़ रुपये, तेलंगाना को पीएम मोदी ने दी सौगात, देखें वीडियो

Highlights संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हो गया है। कांग्रेस और उसके INDI गठबंधन 30 साल से उसे रोक कर बैठे थे। घमंडिया लोगों को संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम का मजबूरी से समर्थन करना पड़ा।

Telangana Assembly Elections 2023: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को तेलंगाना में बिजली, रेल व स्वास्थ्य जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों की लगभग 8,000 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। निज़ामाबाद में रोड शो किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निज़ामाबाद में कहा कि कुछ दिन पहले संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हो गया है। कांग्रेस और उसके INDI गठबंधन 30 साल से उसे रोक कर बैठे थे। उनको किसी की परवाह नहीं थी...लेकिन इस बार सारे घमंडिया लोगों को संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम का मजबूरी से समर्थन करना पड़ा।

#WATCH | PM Modi inaugurates and lays the foundation stone of projects worth around Rs 8000 crores in Telangana pic.twitter.com/6D2eicSBJe