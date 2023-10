Assembly Elections 2023: केटी रामा राव ने प्रदेश कांग्रेस चीफ को बताया बीजेपी का एजेंट, कहा- कांग्रेस देश की 'सी-टीम'

Highlights केटी रामा राव ने कांग्रेस को देश की सी टीम बताया तेलंगाना मुख्यमंत्री के बेटे ने कहा हम भाजपा की बी टीम नहीं है कांग्रेस है बीजेपी की बी टीम- तेलंगााना आईटी मंत्री रामा राव

हैदराबाद:तेलंगाना में हो रहे विधानसभा चुनावों के बीच राज्य के आईटी और औद्योगिक मंत्री केटी रामा राव ने कांग्रेस को देश की सी-टीम बता दिया है। इसका मतलब उन्होंने बताया कि कांग्रेस देश की 'चोर टीम' है और पार्टी ने देश को पूरी तरह से लूटा है।

केटीआर ने कहा कि बीते बुधवार को राहुल गांधी ने बताया कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम बताया था। फिर उन्होंने कहा, हम बीजेपी की बी टीम नहीं है, कांग्रेस देश की सी-टीम हैं।

उन्होंने आगे कहा कि ए से जेड तक स्कैम किया है और ये भी बताया कि 'ए' मतलब आदर्श घोटाला, 'बी' मतलब बोफोर्स घोटाला, 'सी' मतलब कॉमनवेल्थ घोटाला और अगर कहना जारी रखा तो यह जेड तक भी जा सकता है।

यहीं नहीं रुके केटीआर ने आगे कहा कि कांग्रेस ने देश को लूटा है, उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। इसकी शुरुआत हवा में अगस्ता वेस्टलैंड डील से की फिर, जमीन में कोलगेट घोटाला किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के केंद्रीय मंत्री जेल जा चुके हैं। आखिर में ईडी की जांच में नेशनल हेरालड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी का भी नाम आया था।

साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी रेवांथ रेड्डी के बारे में नहीं जानते हैं। वह आपकी पार्टी में भाजपा द्वारा रखा गया एक गुप्त व्यक्ति है। मानिए अगर कल कांग्रेस 10 से 12 सीटें जीतती है तो वह व्यक्ति भाजपा के साथ चला जाएगा और सरकार बनाने में कामयाब हो सकता है।

"Congress is C-Team of country that means 'chor team': KT Rama Rao



Read @ANI Story | https://t.co/6zd2OC0PLI#KTR#TelanganaElections#Congresspic.twitter.com/6KMPk9yB2y