Assembly Elections 2023: "मेरे एक इशारे से तुम लोगों को दिक्कत हो जाएगी..." अकबरुद्दीन ओवैसी ने पुलिस अफसरों को हड़काया

Highlights तेलंगाना में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे अकबरुद्दीन ओवैसी ने पुलिस को दी धमकी तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023 के चलते हैदराबाद के ललितबाग में चुनावी रैली करने गए थे अकबरुद्दीन ओवैसी ने पुलिस अफसर को कहा कि आप यहां से चले जाइए

नई दिल्ली: एमआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी अपने विवादित बोल की वजह से एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। बीते मंगलवार को तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023 के चलते हैदराबाद के ललितबाग में चुनावी रैली करने गए थे, जहां उन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर को खुलेआम धमकी दे दी। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस अफसर को कहा, "आप यहां से चलिए, मेरे एक इशारे से तुम लोगों को दिक्कत हो सकती है"।

असल में आदर्श आचार संहिता के तहत नियम का पालन करने और भाषण समाप्त करने के अनुरोध पर पुलिस अफसर पर एमआईएमआईएम नेता बिफर गए। इस क्रम में उन्होंने पुलिस अफसर को मंच से कह दिया कि आप चलिए। ऐसा उन्होंने एक बार नहीं कई बार कहा। बता दें कि अकबरुद्दीन एमआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के भाई हैं।

पुलिस अफसर ने एमआईएमआईएम नेता को कहा कि आपका भाषण का समय समाप्त हो गया है फिर क्या था इस पर नाराजगी जताते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी ने शुरू में दलील दी कि उनके पास अभी भी वहां जनता को संबोधित करने के लिए कुछ समय है। उन्होंने आगे कहा कि उनके पास पांच मिनट और हैं और वह आगे भीड़ को संबोधित करेंगे। वहां खड़े पुलिस वाले को अपनी घड़ी भी दिखाई।

आगे उन्होंने भीड़ के सामने इंस्पेक्टर के अधिकार को चुनौती देते हुए कहा, "क्या आपको लगता है कि चाकुओं और गोलियों का सामना करने के बाद मैं कमजोर हो गया हूं?" फिर उन्होंने अपने तल्ख लहजे में दावा किया और कहा कि उनका एक संकेत मात्र पुलिस अधिकारी को भागने पर मजबूर कर सकता है, जिससे उन्होंने अपने समर्थकों को संकेत दिया कि उन्हें हस्तक्षेप करना चाहिए।

एमआईएमआईएम नेता ने पुलिस अफसर के आग्रह से इनकार करते हुए कहा कि उन्हें ललितबाग में भाषण देने से कोई नहीं रोक सकता है। जैसा कि अकबरुद्दीन ओवेसी चंद्रायनगुट्टा से फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, वह अपनी पार्टी के सबसे धनी उम्मीदवार के रूप में सामने आते हैं। एक समाचार रिपोर्ट के अनुसार, एक नवीनतम हलफनामे से पता चलता है कि अकबरुद्दीन ओवैसी के पास लगभग 4.50 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति है, जबकि उनकी पत्नी के पास 4.95 करोड़ रुपये की संपत्ति है। हालांकि, नेता को कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, विभिन्न पुलिस स्टेशनों में उनके खिलाफ चार एफआईआर दर्ज की गई हैं।

#WATCH | Telangana: AIMIM leader Akbaruddin Owaisi threatened a police inspector who was on duty and asked him to leave the spot while he was addressing a campaign in Lalitabagh, Hyderabad yesterday. The police inspector asked him to conclude the meeting on time as per the Model… pic.twitter.com/rf2tJAOk3b