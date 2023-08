एक्स यूजर बिना फोन नंबर के एक-दूसरे को कर सकेंगे कॉल, एलन मस्क ने की घोषणा

Highlights एलन मस्क ने कहा, एक्स पर यूजर्स के लिए होगी वीडियो और ऑडियो कॉल प्लेटफॉर्म पर यह सुविधा ईओएस, एंड्रॉइड, मैक और पीसी पर काम करेगी जिसमें किसी फ़ोन नंबर की आवश्यकता नहीं होगी

नई दिल्ली: एलन मस्क के नेतृत्व वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, एक्स (पूर्व में ट्विटर), जल्द ही उपयोगकर्ताओं को अपने फोन नंबर साझा किए बिना अपने संपर्कों के साथ कॉल पर जुड़ने की अनुमति देगा। कंपनी ने एक हालिया ब्लॉग पोस्ट में घोषणा की कि वीडियो और ऑडियो कॉल आईओएस, एंड्रॉइड और डेस्कटॉप सहित सभी उपयोगकर्ताओं के लिए एक्स पर उपलब्ध होंगी।

प्लेटफ़ॉर्म पर घोषणा साझा करते हुए, एलन मस्क ने आधिकारिक ट्वीट में लिखा, “एक्स पर होगी वीडियो और ऑडियो कॉल: आईओएस, एंड्रॉइड, मैक और पीसी पर काम करेगी, इसमें किसी फ़ोन नंबर की आवश्यकता नहीं है। एक्स प्रभावी वैश्विक पता पुस्तिका है। वह कारकों का सेट अद्वितीय है।"

कथित तौर पर, नई सुविधाएँ डायरेक्ट मैसेज (डीएम) मेनू के भीतर उपलब्ध होंगी, और वीडियो कॉलिंग विकल्प ऊपरी दाएं कोने में स्थित होगा। नए डीएम मेन्यू का डिज़ाइन फेसबुक मैसेंजर और व्हाट्सएप जैसे अन्य प्लेटफॉर्म जैसा होगा।

इससे पहले, सीईओ लिंडा याकारिनो ने सीएनबीसी के साथ एक साक्षात्कार में खबर की पुष्टि करते हुए कहा था कि नई सुविधाओं का उद्देश्य "प्लेटफ़ॉर्म पर संचार बढ़ाना" और "उपयोगकर्ताओं को एक-दूसरे से जुड़ने के अधिक तरीके प्रदान करना" है।

