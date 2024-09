लद्दाख में ड्रोन पलट सकते हैं खेल, चीन से निपटने के लिए ये हैं 5 अत्याधुनिक हथियार, भारतीय सेना कर सकती है शामिल

Highlights सेना को ड्रोन की जरूरत 2021 में लेह में एविएशन ब्रिगेड की स्थापना से पैदा हुई है सेना ड्रोन निर्माण से जुड़े इनोवेशन को भी खूब बढ़ावा दे रही है ड्रोन ने हाल के वर्षों में सैन्य अभियानों में क्रांति ला दी है

नई दिल्ली: पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए भारतीय सेना उन्नत ड्रोन तकनीकों का इस्तेमाल कर रही है। इस क्षेत्र में ड्रोन का संचालन करना आसान नहीं है। इसलिए सेना ड्रोन निर्माण से जुड़े इनोवेशन को भी खूब बढ़ावा दे रही है। हाल ही में सेना ने 17-18 सितंबर, 2024 को फेडरेशन ऑफ़ इंडियन चैंबर्स ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) के सहयोग से हिम-ड्रोन कार्यक्रम आयोजित किया। यह कार्यक्रम लेह के दक्षिण-पूर्व में एक पहाड़ी दर्रे वारी-ला में 15,200 फ़ीट की ऊँचाई पर हुआ।

Indian Army, in partnership with the Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry (FICCI), conducted the landmark HIM-DRONE-A-THON 2 at the Wari La Pass, Ladakh on 17-18 September 2024.



