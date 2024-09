तिरुपति मंदिर के लड्डू में ‘पशु चर्बी’ के कथित इस्तेमाल पर राहुल गांधी की आई प्रतिक्रिया

Highlights सोशल मीडिया पर राहुल गांधी ने इस मुद्दे की गहन जांच की मांग की उन्होंने धार्मिक स्थलों की पवित्रता बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया एलओपी ने कहा, यह मुद्दा हर भक्त को दुखी करेगा और इस पर गहनता से विचार किए जाने की जरूरत है

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के श्री वेंकटेश्वर मंदिर में वितरित किए जाने वाले प्रसिद्ध तिरुपति लड्डू में मिलावट की खबरों पर चिंता व्यक्त की। सोशल मीडिया पर गांधी ने इस मुद्दे की गहन जांच की मांग की और धार्मिक स्थलों की पवित्रता बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया।

एक्स पर एक पोस्ट में गांधी ने कहा, "तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर मंदिर में प्रसाद को अपवित्र करने की खबरें परेशान करने वाली हैं। भगवान बालाजी भारत और दुनिया भर में लाखों भक्तों के लिए पूजनीय देवता हैं। यह मुद्दा हर भक्त को दुखी करेगा और इस पर गहनता से विचार किए जाने की जरूरत है।"

गांधी की यह टिप्पणी पहाड़ी मंदिर में प्रतीकात्मक प्रसाद के रूप में चढ़ाए जाने वाले लड्डू की तैयारी में पशु वसा के कथित उपयोग को लेकर बढ़ते राष्ट्रीय विवाद के बीच आई है। उन्होंने अधिकारियों से तुरंत कार्रवाई करने का आग्रह किया और कहा, "भारत भर के अधिकारियों को हमारे धार्मिक स्थलों की पवित्रता की रक्षा करनी है।"

