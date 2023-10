व्हाट्सएप ने यूजर्स के लिए नया पावरफुल फीचर किया लॉन्च, अब ऐसे करेगा वर्क

Highlights व्हाट्सएप ने नया फीचर किया रोलआउट व्हाट्सएप पर पासवर्ड के बिना लॉगिन करने की सुविधा व्हाट्सएप ने पासकी फीचर को रोलआउट किया

नई दिल्ली: इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप अपने यूजर्स की सुविधा के लिए नए-नए फीचर लॉन्च करता रहता है। कंपनी यूजर्स की सिक्योरिटी से जुड़ा नया फीचर लेकर आई हैं जिसके तहत सभी एंड्रॉइड उपयोगकर्ताओं के लिए पासकीज को रोलडाउन करना शुरू कर दिया है। अब सभी एंड्रॉइड उपयोगकर्ताओं के लिए पासवर्ड-रहित पासकी सुविधा का उपयोग कर पाएंगे।

मेटा के स्वामित्व वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म की नई सुविधा एंड्रॉइड उपयोगकर्ताओं को कुछ समय बचाने और दो-कारक प्रमाणीकरण को छोड़ने में मदद करेगी।

एंड्रॉइड उपयोगकर्ता आसानी से और सुरक्षित रूप से पासकी के साथ वापस लॉग इन कर सकते हैं। सिर्फ आपका चेहरा, उंगली का निशान या पिन ही आपके व्हाट्सएप अकाउंट को अनलॉक करता है। आपको अब वेरिफिकेशन कोड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे आपका अकाउंट भी सुरक्षित रहेगा।

Android users can easily and securely log back in with passkeys 🔑 only your face, finger print, or pin unlocks your WhatsApp account pic.twitter.com/In3OaWKqhy