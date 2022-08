5G Network Services: भारत में कब लॉन्च होगी 5जी नेटवर्क सेवा, केंद्र सरकार ने किया तारीख का ऐलान

Highlights केंद्रीय मंत्री ने कहा- 12 अक्टूबर तक 5जी सेवाएं हो सकती हैं शुरू शुरूआत में भारत के 13 शहरों में शुरू होगी 5जी सर्विस माह के अंत तक रिलायंस जियो और एयरटेल शुरू कर सकती हैं 5जी सेवाएं

नई दिल्ली: देश में 5जी नेटवर्क संचार सेवा जल्द शुरू होने वाली है। केंद्र सरकार ने तारीख का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को कहा कि हम 5जी सेवाओं को तेजी से शुरू करने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा, दूरसंचार ऑपरेटर इस संबंध में काम कर रहे हैं और स्थापना की जा रही है।

तारीख का ऐलान करते हुए वैष्णव ने कहा उम्मीद है, हमें 12 अक्टूबर तक 5जी सेवाएं शुरू कर देनी चाहिए और फिर शहरों और कस्बों में इसका विस्तार किया जाएगा। इससे पहले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि 5जी सेवाओं के लिए लगभग पूरी तैयारियां हो गई हैं। यह सेवा सितंबर-अक्तूबर तक शुरू हो जाएगी।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, हमें उम्मीद है कि अगले दो से तीन साल में 5जी देश के हर हिस्से में पहुंच जाएगा। वहीं डेटा प्राइज को लेकर उन्होंने कहा, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि यह किफायती रहे। उद्योग शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

ट्राई के मुताबिक शुरूआती स्तर पर भारत के 13 शहरों में 5जी सेवाएं शुरू होंगी। उसके बाद चरणबद्ध तरीके से इसे पूरे देश में शुरू किया जाएगा। जिन शहरों में 5जी नेटवर्क सेवा की शुरूआत होगी उनमें अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गांधीनगर, गुरुग्राम, हैदराबाद, जामनगर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पुणे शामिल है।





