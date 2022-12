वेरिफाइड ट्विटर यूजर्स जल्द खो सकते हैं ब्लू टिक, एलन मस्क ने कहा- इसे भ्रष्ट तरीके से दिया गया

Highlights माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट पर 400,000 से अधिक ट्विटर खातों में उनके नाम के साथ एक नीला टिक है। मस्क ने कहा कि जिस तरह से उन्हें दिया गया वह भ्रष्ट और बेतुका था। मस्क ने कहा था कि नई सब्सक्रिप्शन सेवाएं व्यक्तियों को उनकी सामाजिक स्थिति के बावजूद ब्लू टिक प्रदान करेंगी।

न्यूयॉर्क: टेस्ला सीईओ एलन मस्क जब से ट्विटर के नए बॉस बने हैं तब से सोशल मीडिया कंपनी किसी न किसी वजह से चर्चा का विषय बनी हुई है। पहले कई कर्मचारियों को बर्खास्त किए जाने के बाद अब मस्क ब्लू टिक की वजह से सुर्खियां बटोर रहे हैं। दरअसल, जिस तरह से लोगों को ब्लू टिक ट्विटर पर दिया गया मस्क उससे खुश नहीं हैं।

जब से मस्क ने पदभार संभाला है, वह ब्लू टिक या वेरिफिकेशन बैज के साथ आने वाली विशिष्टता को दूर करने के लिए अलग-अलग तरीके अपना रहे हैं। एलन मस्क ने ब्लू सब्सक्रिप्शन पेश किया था, जिसे एक बार फिर से लॉन्च किया गया है। सब्सक्रिप्शन किसी को भी ब्लू टिक देता है जिसने इसके लिए भुगतान किया है। पहले ब्लू टिक प्रमुख लोगों से जुड़ा हुआ था।

In a few months, we will remove all legacy blue checks. The way in which they were given out was corrupt and nonsensical.