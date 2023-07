ट्विटर ने थ्रेड्स को लेकर मेटा पर मुकदमा करने की दी धमकी, एलन मस्क ने कहा- प्रतिस्पर्धा ठीक है, धोखाधड़ी नहीं

Highlights थ्रेड्स अपने लॉन्च के कुछ ही घंटों बाद कानूनी मुसीबत में फंस गया। ट्विटर ने थ्रेड्स को मुकदमे की धमकी दी है। ट्विटर ने दावा किया कि थ्रेड्स ट्विटर के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का उल्लंघन करता है।

नई दिल्ली: ट्विटर को टक्कर देने के लिए मेटा द्वारा लॉन्च किया गया ऐप थ्रेड्स अपने लॉन्च के कुछ ही घंटों बाद कानूनी मुसीबत में फंस गया। गुरुवार को लॉन्च होने के बाद से ऐप को पहले ही 30 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता मिल चुके हैं। इस बीच ट्विटर ने थ्रेड्स को मुकदमे की धमकी दी है। ट्विटर ने दावा किया कि थ्रेड्स ट्विटर के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का उल्लंघन करता है।

एलन मस्क के वकील एलेक्स स्पिरो ने मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग को पत्र लिखकर उन पर ट्विटर के व्यापार रहस्यों और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के गैरकानूनी दुरुपयोग का आरोप लगाया है। एनडीटीवी के अनुसार, यह पत्र सबसे पहले समाचार आउटलेट सेमाफ़ोर द्वारा प्रकाशित किया गया था।

पत्र में मेटा पर दर्जनों पूर्व ट्विटर कर्मचारियों को काम पर रखने का आरोप लगाया गया, जिनके पास ट्विटर के व्यापार रहस्यों और अन्य अत्यधिक गोपनीय जानकारी तक पहुंच थी। एलेक्स स्पिरो ने पत्र में लिखा, "ट्विटर अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को सख्ती से लागू करने का इरादा रखता है और मांग करता है कि मेटा किसी भी ट्विटर व्यापार रहस्य या अन्य अत्यधिक गोपनीय जानकारी का उपयोग बंद करने के लिए तत्काल कदम उठाए।"

