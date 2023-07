ट्विटर के विकल्प में मेटा ला रहा नया ऐप, जुलाई के इसी हफ्ते हो सकता है लॉन्च

Highlights मेटा के ट्विटर प्रतिद्वंद्वी थ्रेड्स को 6 जुलाई को लॉन्च किए जाने की संभावना है। थ्रेड्स ऐप स्टोर पर प्री ऑर्डर के लिए उपलब्ध है। ट्विटर की तरह ही काम करेगा ये ऐप

नई दिल्ली: मेटा के स्वामित्व वाले इंस्टाग्राम पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के विकल्प में अपना नया ऐप लॉन्च करने की तैयारी में है। ट्विटर को कड़ी टक्कर देने वाले इस ऐप का नाम 'थ्रेड्स' रखा गया है जिस पर मेटा पिछले कई महीनों से काम कर रहा है।

गौरतलब है कि यह खबर ऐसे समय में आई ही जब इसी हफ्ते ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने ट्विटर को लेकर कई बदलावों की घोषणा की है। ट्विटर में हुए नए बदलावों से जहां एक ओर यूजर्स काफी निरााश हो गए वहीं, अब थ्रेड्स को लेकर यूजर्स काफी उत्सुक हैं।

जानकारी के अनुसार, थ्रेड्स ऐप को मेटा ने ऐप स्टोर में लिस्ट किया है जहां इसकी लॉन्च डेट नजर आ रही है। इसके मुताबिक, मेटा अपने नए ऐप को 6 जुलाई को लॉन्च करेगा जिसके बाद इसे यूजर्स यूज कर सकेंगे। बताया जा रहा है कि थ्रेड्स एकदम ट्विटर की तरह ही है। इसमें यूजर्स ट्वीट, री-ट्वीट, लाइक, शेयर और कमेंट्स कर सकेंगे।

ट्विटर के पूर्व सीईओ और सह-संस्थापक जैक डोर्सी ने भी ट्विटर पर ऐप की लिस्टिंग पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और उपयोगकर्ता के डेटा संग्रह को लेकर मेटा पर कटाक्ष किया पर सूक्ष्म कटाक्ष किया।

थ्रेड्स द्वारा उपयोगकर्ताओं से एकत्र किए जाने वाले सभी डेटा का एक स्क्रीनशॉट साझा करते हुए, डोर्सी ने लिखा, "आपके सभी थ्रेड्स हमारे हैं।" वहीं, एलन मस्क ने सहमति जताते हुए डोर्सी के ट्वीट पर कमेंट किया और लिखा, Yeah (हां)।

All your Threads are belong to us https://t.co/FfrIcUng5Opic.twitter.com/V7xbMOfINt