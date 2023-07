ट्विटर के लोगो 'बर्ड' को हटाने की तैयारी में एलन मस्क, ट्वीट कर दिया संकेत, जानें डिटेल

नई दिल्ली: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने रविवार को एक बड़ा संकेत हुए कहा है कि वे इस प्लेटफॉर्म को रीब्रांड करने की योजना बना रहे हैं। मस्क ने ट्वीट किया, 'और जल्द ही हम ट्विटर ब्रांड और धीरे-धीरे सभी बर्ड को अलविदा कह देंगे।' उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा, 'अगर आज रात एक अच्छा x लोगो पोस्ट किया जाता है, तो हम कल इसे दुनिया भर में लाइव कर देंगे।'

And soon we shall bid adieu to the twitter brand and, gradually, all the birds