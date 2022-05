VIDEO: अश्विनी वैष्णव ने IIT मद्रास में ट्रायल नेटवर्क से भारत की पहली 5G कॉल की

By अनिल शर्मा | Published: May 20, 2022 07:48 AM

केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, ‘‘आत्मनिर्भर 5जी। आईआईटी मद्रास में 5जी कॉल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। संपूर्ण नेटवर्क भारत में डिजाइन और विकसित किया गया है।’’

