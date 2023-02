ऑनलाइन डेटिंग/रोमांस स्कैम के शिकार हुए 66 प्रतिशत भारतीय वयस्क, औसतन 7,966 रुपये का हुआ नुकसान: रिपोर्ट

नई दिल्ली: भारत में ऑनलाइन डेटिंग और रोमांस स्कैम पीड़ितों को औसतन 7,966 रुपये के नुकसान हुआ है। यही नहीं, गुरुवार को सामने आई एक रिपोर्ट के अनुसार, दो-तिहाई भारतीय वयस्क (66 प्रतिशत) ऑनलाइन डेटिंग या रोमांस स्कैम के शिकार हुए हैं।

साइबर-सिक्योरिटी कंपनी नॉर्टन की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में डेटिंग ऐप का इस्तेमाल करने वाले 76 प्रतिशत वयस्कों का कहना है कि उन्होंने डेटिंग ऐप पर किसी के साथ अनमैचिंग या डेट को कम करके उनके बारे में परेशान करने वाली जानकारी उजागर करने के बाद अपनी बातचीत कम कर दी है।

Online dating and romance scam victims now report a loss of Rs 7,966 on average in India and two-thirds of Indian adults (66 per cent) have fallen victim to an online dating/romance scam, a report showed on Thursday.