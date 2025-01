Maha Kumbh 2025: प्रयागराज में 'रबड़ी बाबा' घोली मिठास, महाकुंभ मेले में आए भक्तों के लिए अपने हाथ से बना रहे रबड़ी

Maha Kumbh 2025:उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ लगने जा रहा है। महाकुंभ मेले में पवित्र नदी में स्नान करने के लिए देश -विदेश से श्रद्धालु पहुंचेंगे। प्रयागराज में इस खास अवसर के लिए लगभग सारी तैयारियां हो चुकी है। हिंदू धर्म के खास उत्सव पर प्रयागराज में इस समय आकर्षण का केंद्र बने हैं रबड़ी वाले बाबा। जी हां बिल्कुल सही पढ़ा आपने, कुंभ मेले के शुरू होने से पहले प्रयागराज में रबड़ी वाले बाबा पहुंचे हुए हैं। जो अपने हाथ से बनी रबड़ी भक्तों को खिलाते हैं।

न्यूज रिपोर्ट से बात करते हुए बाबा ने कहा, "हजारों लोग इस रबड़ी का स्वाद ले रहे हैं...मुझे यह विचार 2019 में आया और लोगों के आशीर्वाद से मैं अखाड़े का श्री महंत बन गया...यह रबड़ी सबसे पहले कपिल मुनि और देवताओं को चढ़ाई जाती है और फिर लोगों में बांटी जाती है...यह केवल लोगों की सेवा के लिए है और कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं है।" रबड़ी वाले बाबा रबड़ी बनाकर बांटते हैं। जिसका स्वाद कोई भी भक्त उठा सकता है।

#WATCH | Prayagraj, UP | Rabri Wale Baba prepares and distributes Rabri at Mahakumbh 2025.



He says, "... Thousands of people are savouring this Rabri... I got this idea in 2019 and due to the blessings of people, I became Shri Mahant of the Akhara... This rabri is first offered… pic.twitter.com/eBugx4TG9g