देश के कई हिस्सों में कुछ ऐसा नजर आया आंशिक सूर्य ग्रहण, देखें ग्रहण की ताजा तस्वीरें

Solar Eclipse 2022: सूर्य ग्रहण लगने के बाद देशभर से ग्रहण की कई तस्वीरें सामने आईं हैं। देश के अलग-अलग हिस्सों में आंशिक सूर्य ग्रहण अलग-अलग तरह से नजर आया। भारतीय समय के अनुसार, भारत में ग्रहण 4 बजकर 29 मिनट में लगा। यह ग्रहण भारत के अलावा दुनिया अन्य देशों में दिखाई दिया। छह बजे बाद यह ग्रहण समाप्त होगा। आंशिक सूर्य ग्रहण में सूर्य आंशिक रूप से छिपा हुआ नजर आया। ग्रहण की ये दो तस्वीरें जम्मू और अमृतर की हैं। आप देख सकते हैं कि यहां ग्रहण किस प्रकार से नजर आया है।

Partial solar eclipse as witnessed in Jammu (pic 1) and Amritsar (pic 2) pic.twitter.com/gnvxZ8Gntm — ANI (@ANI) October 25, 2022

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ग्रहण कुछ ऐसा दिखाई दिया। धार्मिक मान्यता के अनुसार, ग्रहण को अशुभ अवधि के रूप में देखा जाता है। इस दौरान शुभ कार्यों को करने की मनाई होती है।

Partial solar eclipse underway, visible over most of India apart from some parts in the northeast



Visual from Delhi pic.twitter.com/J7M4Lwuv6i — ANI (@ANI) October 25, 2022

कार्तिक अमावस्या के दिन हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ग्रहण के दौरान लोगों ने पवित्र नदी में स्नान किया। कहते हैं ग्रहण के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए पवित्र नदी में स्नान किया जाता है। यहां हजारों श्रद्धालुओं ने नदी में डुबकी लगाई।

Haryana | Kurukshetra witnesses partial solar eclipse, devotees take holy dip during the eclipse pic.twitter.com/Gq3FDJ6XJd — ANI (@ANI) October 25, 2022

ग्रहण की यह तस्वीर पूर्वी राज्य उड़ीसा के भुवनेश्वर से ली गई है। आप देख सकते हैं सूर्यग्रहण आंशिक रूप दिखाई दे रहा है। शास्त्रों के अनुसार, सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या तिथि पर लगता है। जबकि इसके प्रारंभ होने से 12 घंटे पहले सूतक काल प्रभावी हो जाता है।

ग्रहण के दौरान लगने वाला सूतक काल अशुभ समयाविधि होती है। यह ग्रहण के साथ ही समाप्त होता है। यहां ग्रहण की तस्वीर चंडीगढ़ और जम्मू की है।

The astronomical wonder of a partial solar eclipse witnessed in Jammu (pic 1) and Chandigarh (pic 2) https://t.co/LZvMRPrOyRpic.twitter.com/4jNfdJJhHt — ANI (@ANI) October 25, 2022

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कुछ इस तरह से आंशिक सूर्य ग्रहण नजर आया।

#PartialSolarEclipse as seen in the sky of Lucknow in Uttar Pradesh. pic.twitter.com/ZO1dsiea7B — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) October 25, 2022

