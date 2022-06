मुंबई पुलिस ने नूपुर शर्मा को भेजा समन, 25 जून को मुंबई को पुलिस के समक्ष पेश होने को कहा गया

Highlights शर्मा को पाइधोनी पुलिस स्टेशन में पेश होने के लिए कहा गया उनके खिलाफ रजा अकादमी की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था

मुंबई: मुंबई पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा को पैगंबर मुहम्मद पर उनकी कथित टिप्पणी के संबंध में समन भेजा है। भेजे गए समन में शर्मा को 25 जून को इस संबंध में अपना बयान दर्ज कराने के लिए मुंबई पुलिस के समक्ष पेश हो को कहा गया है। एक पुलिस सूत्र ने कहा, "मुंबई पुलिस ने नोटिस जारी किया है। उसे पाइधोनी पुलिस स्टेशन में पेश होने के लिए कहा गया है।"

मुंबई पुलिस ने इससे पहले रजा अकादमी की शिकायत पर उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। सूत्रों के मुताबिक रजा अकादमी की शिकायत पर पाइधोनी पुलिस स्टेशन ने शर्मा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।

Controversial religious remark row | Mumbai police summons suspended BJP leader Nupur Sharma to appear at Mumbai's Pydhonie police station on 25th June regarding enquiry & recording of her statement. Police earlier filed a case against her on a complaint filed by Raza Academy