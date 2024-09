Ganesh Chaturthi 2024: कोलकाता में 140 साल पुरानी मिठाई की दुकान ने गणपति बप्पा के लिए तैयार किया 500 किलो का बेहद खूबसूरत लड्डू, WATCH

Ganesh Chaturthi 2024:गणेश चतुर्थी के जश्न में पूरा देश भक्तिमय है। इस शुभ अवसर पर, पश्चिम बंगाल के कोलकाता के भवानीपुर इलाके में एक मिठाई की दुकान ने आज (7 सितंबर) 500 किलो का एक विशाल 'लड्डू' तैयार किया है। दुकान की मालकिन प्रियंका मलिक ने कहा, "हमारा त्यौहारी सीजन गणेश चतुर्थी से शुरू होता है। इसलिए, यह एक बहुत ही शुभ दिन है, हम हर साल कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। हमारी दुकान लगभग 140 साल पुरानी है। हमने गणेश चतुर्थी पर यह 500 किलो का लड्डू तैयार किया है। हम इसे भगवान गणेश को चढ़ाएंगे।"

गणेश चतुर्थी, दस दिवसीय त्योहार है, जो इस साल 7 सितंबर को शुरू हुआ। यह शुभ दस दिवसीय त्योहार 'चतुर्थी' से शुरू होता है और 'अनंत चतुर्दशी' पर समाप्त होता है। इस त्यौहार को 'विनायक चतुर्थी' या 'विनायक चविथी' के नाम से भी जाना जाता है। मुंबई के प्रसिद्ध लालबागचा राजा का पहला लुक गुरुवार को सामने आया।

यह पूरे देश में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें लाखों भक्त भगवान गणेश से आशीर्वाद लेने के लिए मंडलों में एकत्रित होते हैं। उत्सव के लिए, लोग भगवान गणेश की मूर्तियों को अपने घरों में लाते हैं, उपवास रखते हैं, स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं और त्योहार के दौरान पंडालों में जाते हैं। भारत में हर साल मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाएं अधिक लोकप्रिय हो रही हैं, जो हरियाली को बढ़ावा देने की पहल का हिस्सा है।

