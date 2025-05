Operation Sindoor: नागरिक विमानों को ढाल बना रहा पाकिस्तान, विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने किया खुलासा

Operation Sindoor: भारतीय सशस्त्र बल पाकिस्तान के हर हमले का करारा जवाब दे रहा है। पाकिस्तान की ओर से लगातार घुसपैठ की कोशिश की जा रही है जिसे सेना विफल रही है। इस बीच, दिल्ली में आयोजित हुई सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित जानकारी दी गई। कर्नल सोफिया कुरैशी ने वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान की ओर से 36 स्थानों पर 300 से 400 ड्रोन तैनात किए गए थे, जिनमें से कई को भारतीय सेना ने गतिज और गैर-गतिज दोनों तरीकों का उपयोग करके मार गिराया। प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि ड्रोन तुर्की निर्मित अस्सिगार्ड सोंगर मॉडल थे।

कर्नल सोफिया कुरैशी ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा, "7 और 8 मई की रात को, पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए पूरी पश्चिमी सीमा पर कई बार भारतीय हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारी-कैलिबर हथियारों से भी गोलीबारी की। 36 स्थानों पर घुसपैठ की कोशिश करने के लिए लगभग 300 से 400 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया।"

#WATCH | Delhi: Colonel Sofiya Qureshi says, "..Around 300 to 400 drones were used (by Pakistan) to attempt infiltration at 36 locations...Forensic investigation of the wreckage of the drones is being done. Initial reports suggest that they are Turkish Asisguard Songar drones..." https://t.co/JndIIgFNYhpic.twitter.com/J1wc4gYPDQ