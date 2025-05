Indo-Pak Conflict: अलर्ट पर दिल्ली! राजधानी की सभी ऊँची इमारतों पर लगाए जाएंगे सायरन, ITO स्थित पीडब्ल्यूडी मुख्यालय में लगे हवाई हमले के सायरन की हुई टेस्टिंग

नई दिल्ली: ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच देश की राजधानी नई दिल्ली अलर्ट पर है। इस बीच आईटीओ स्थित पीडब्ल्यूडी मुख्यालय में लगे हवाई हमले के सायरन की टेस्टिंग चल रही है। इस दौरान दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा भी मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने, "दिल्ली में सायरन लगाने का काम शुरू हो गया है। दिल्ली की सभी ऊंची इमारतों पर सायरन लगाए जाएंगे। इसकी रेंज 8 किलोमीटर है। आज रात से दिल्ली की ऊंची इमारतों पर 40-50 और सायरन लगाए जाएंगे। किसी भी आपात स्थिति में हम इसे चलाएंगे। हम इसे एक ही कमांड सेंटर से चला सकते हैं..."

#WATCH | Delhi: Testing of air raid sirens installed at PWD headquarters in ITO is underway; Delhi PWD Minister Parvesh Verma is also present at the spot pic.twitter.com/sId2tFZflW

एक अधिकारी के अनुसार, दिल्ली पुलिस की टीमें कर्मियों और उपकरणों की तैयारी का आकलन करने के लिए भेजी गई हैं। नागरिक सुरक्षा निदेशालय आईटीओ स्थित लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मुख्यालय में परीक्षण करेगा। शहर की पुलिस ने इस बात पर जोर दिया कि शुक्रवार को किया गया अभियान महज एक परीक्षण है और लोगों से घबराने की जरूरत नहीं है। उदाहरण के लिए, बुधवार को स्थानीय निवासियों और स्कूली छात्रों के लिए एक अभ्यास ड्रिल आयोजित की गई थी, जिसमें केंद्र द्वारा संभावित आपात स्थितियों के लिए लोगों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए थे।

#WATCH | Delhi PWD Minister Parvesh Verma says, "The work of installing sirens in Delhi has started. Sirens will be installed on all the high-rise buildings in Delhi. Its range is 8 kilometres. Starting tonight, 40-50 more sirens will be installed in high-rise buildings in Delhi.… https://t.co/54HNcnT6Ympic.twitter.com/ZBLccAW0am