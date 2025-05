Operation Sindoor: भारत-पाक तनाव के बीच इंटरनेट यूजर्स दें ध्यान! आईटी मंत्रालय ने दी सलाह, जानें क्या करें, क्या न करें

Operation Sindoor: पाकिस्तान भारत पर हर तरह के हमले का प्रयास कर रहा है जिससे वह भारत को कमजोर कर रहे। वहीं, भारतीय सेना पाकिस्तान की हर कोशिश का नाकाम कर रहा है। इस बीच, आईटी मंत्रालय ने सोशल मीडिया इस्तेमाल करने को लेकर जरूरी सूचना दी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद बढ़ते तनाव के बीच पूरे भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण 'क्या करें और क्या न करें' की रूपरेखा तैयार करते हुए एक नई सलाह जारी की है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) पर साझा की गई सलाह में जिम्मेदार ऑनलाइन व्यवहार के महत्व के बारे में बात की गई है और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं से किसी भी गलत सूचना के झांसे में न आने के लिए कहा गया है।

आईटी मंत्रालय ने ट्विटर पर 'क्या करें और क्या न करें' की एक सूची पोस्ट की और उपयोगकर्ताओं से सतर्क और जिम्मेदार रहने के लिए कहा। ट्वीट में कहा, ""महत्वपूर्ण ऑनलाइन सुरक्षा चेतावनी हमेशा साइबर सुरक्षा सावधानियों का पालन करें। ऑनलाइन रहते हुए सतर्क रहें - जाल या गलत सूचना के झांसे में न आएं। देशभक्त बनें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।" #डिजिटलइंडिया #ऑपरेशनसिंदूर

मंत्रालय ने साइबर सुरक्षा सावधानियों के रूप में ध्यान में रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी निर्धारित किए हैं।

Critical Online Safety Alert always follow cybersecurity precautions. Stay cautious while online—don’t fall for traps or misinformation. Be patriotic, stay vigilant, stay safe.#Digitalindia#OperationSindoorpic.twitter.com/IIRKGzsh27