Rajasthan Election Results 2023: शुरुआती रुझानों में बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा किया पार, जानिए राजस्थान में सरकार बनाने के लिए कितनी सीटों की जरूरत है?

Rajasthan Election Results 2023:राजस्थान में वोटों की गिनती जारी है और शुरुआती रुझानों को देखकर ऐसा लगता है कि बीजेपी सत्ता में काबिज होने वाली है। वहीं, अशोक गहलोत का राजस्थान की गद्दी पर बैठना मुश्किल लग रहा है।

दरअसल, शुरुआती रुझानों के मुताबिक, भारतीय जनता पार्टी ने 100 का आंकड़ा पार कर लिया है जो कि 199 सीटों में से जीतने के लिए बहुमत का आंकड़ा है। वहीं, कांग्रेस 68 पर पीछे चल रही है। राजस्थान के साथ-साथ तीन अन्य राज्यों मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में भी गिनती हो रही है।

राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटें हैं जिनमें से इस बार केवल 199 सीटों पर मतदान हुआ है। राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति (एससी) के लिए 34 सीटें और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए 25 सीटें आरक्षित हैं।

BJP reaches the halfway mark of 100 in Rajasthan as per early trends.



BJP-100, Congress- 68 as per Election Commission of India pic.twitter.com/6lCUr9RH5l