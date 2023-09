कांग्रेस ने राजस्थान के लिए कोर कमेटी समेत आठ समितियों का गठन किया, सचिन पायलट को भी मिली अहम जिम्मेदारी

Highlights कांग्रेस ने राजस्थान के लिए कोर कमेटी समेत आठ समितियों का गठन किया राजस्थान में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं 10 सदस्यीय कोर कमेटी में गहलोत और सचिन पायलट दोनों शामिल

नई दिल्ली: राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस अभी से पूरी तैयारी में जुट गई है। इसी क्रम में पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को कोर कमेटी और चुनाव अभियान समिति समेत आठ समितियों का गठन किया। पार्टी के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर रंधावा की अध्यक्षता में बनी 10 सदस्यीय कोर कमेटी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को शामिल किया गया है।

कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कोर कमेटी, समन्वय समिति, चुनाव अभियान समिति, घोषणापत्र समिति, रणनीतिक समिति, मीडिया एवं संचार समिति, प्रचार एवं प्रकाशन समिति और प्रोटोकॉल समिति का गठन किया। समन्वय समिति में गहलोत और पायलट के अलावा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह समेत कई नेताओं को शामिल किया गया है।

