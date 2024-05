Gujarat fire: राजकोट में गेमिंग जोन में भीषण आग से हुआ बड़ा हादसा, 24 लोगों की हुई मौत, पीएम मोदी ने जताया शोक

Highlights राजकोट में गेमिंग जोन में भीषण आग लगने से कम से कम चौबीस लोगों की मौत हो गई गेमिंग जोन में आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है मृतकों के परिवारों को ₹4 लाख और घायलों को ₹50 हजार दिए जाएंगे

राजकोट: गुजरात के राजकोट में शनिवार शाम एक गेमिंग जोन में भीषण आग लगने से कम से कम चौबीस लोगों की मौत हो गई। घटनास्थल पर दमकल की कई गाड़ियां भेजी गईं और आग बुझाई गई। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख जताया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, "राजकोट में आग दुर्घटना से बेहद व्यथित हूं। मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। घायलों के लिए प्रार्थना। स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए काम कर रहा है।"

घटना के बारे में बोलते हुए सीएम भूपेन्द्र पटेल ने कहा कि मृतकों के परिवारों को ₹4 लाख और घायलों को ₹50 हजार दिए जाएंगे। भूपेन्द्र पटेल ने नगर निगम और प्रशासन को अग्निकांड में तत्काल बचाव और राहत कार्य के निर्देश भी दिए हैं। भूपेन्द्र पटेल ने एक्स पर पोस्ट किया, "राजकोट में गेम जोन में आग लगने की घटना में नगर निगम और प्रशासन को तत्काल बचाव और राहत कार्यों के निर्देश दिए गए हैं। घायलों के तत्काल इलाज की व्यवस्था को प्राथमिकता देने का भी निर्देश दिया गया है।"

बीजेपी विधायक दर्शिता शाह ने कहा, ''आज राजकोट में बहुत दुखद घटना हुई है। राजकोट के इतिहास में यह पहली बार है कि गेम जोन में आग लगने से बच्चों की जान चली गई है... सरकार इस मामले पर कार्रवाई करेगी।'' लेकिन अभी प्राथमिकता अधिक से अधिक लोगों को बचाने की है..।" एक असंबद्ध घटना में, गुरुवार को महाराष्ट्र के डोंबिवली के औद्योगिक क्षेत्र में आग लगने से कम से कम दस लोगों की मौत हो गई और 60 से अधिक घायल हो गए। धुएं का भारी गुबार दिखाई दे रहा था। कथित तौर पर विस्फोट की आवाज़ विस्फोट स्थल से 3 किलोमीटर दूर तक सुनी गई।

The fire tragedy in Rajkot has saddened us all. In my telephone conversation with him a short while ago, Gujarat CM Bhupendrabhai Patel Ji told me about the efforts underway to ensure all possible assistance is provided to those who have been affected. @Bhupendrapbjp