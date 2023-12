Rajasthan CM Oath Ceremony: जन्मदिन पर भजन लाल शर्मा को तोहफा!, राजस्थान के नए सीएम, दीया कुमारी और प्रेम चंद बैरवा ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली, देखें वीडियो

Highlights राज्यपाल कलराज मिश्र ने पद और गोपनियता की शपथ दिलाई। 25 नवंबर के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने महत्वपूर्ण जीत हासिल की थी। 199 सीटों (200 सदस्यीय राज्य विधानसभा के लिए) में से 115 सीटें जीतीं।

Bhajan Lal Sharma Rajasthan CM Oath Ceremony: भारतीय जनता पार्टी से पहली बार विधायक बने भजन लाल शर्मा शुक्रवार को राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उनके साथ दीया कुमारी और प्रेम चंद बैरवा भी राज्य के उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल कलराज मिश्र ने पद और गोपनियता की शपथ दिलाई।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। बीजेपी नेता भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मुख्यमंत्री के बाद भाजपा नेता दीया कुमारी और डॉक्टर प्रेम चंद्र बैरवा ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली। दीया कुमारी विद्याधर नगर से विधायक हैं और बैरवा दूदू से विधायक हैं। भजनलाल शर्मा (57) का आज जन्मदिन है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को यहां राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल कलराज मिश्र ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। ऐतिहासिक अल्बर्ट हॉल के सामने आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल मिश्र ने दीया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई।

मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने हिन्दी भाषा में शपथ ली। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह तथा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। निवर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तथा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी समारोह में शामिल हुईं।

समारोह के लिए राजधानी के मुख्य मार्गों और प्रवेश मार्गों को सजाया गया। इनमें भाजपा के झंडे और केंद्र सरकार की तमाम कल्याणकारी योजनाओं वाले पोस्टर और बैनर भी लगाए गए। इससे पूर्व भाजपा विधायक दल की बैठक मंगलवार को हुई थी जिसमें भजनलाल शर्मा को विधायक दल का नेता चुना गया था।

भाजपा ने भजन लाल को जन्मदिन पर तोहफा दिया गया। 15 दिसंबर 1967 में जन्म हुआ। 25 नवंबर के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने महत्वपूर्ण जीत हासिल की थी, 199 सीटों (200 सदस्यीय राज्य विधानसभा के लिए) में से 115 सीटें जीतीं। सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी केवल 69 सीटें हासिल करने में सफल रही।

केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह, सरोज पांडे और विनोद तावड़े ने भाजपा विधायक दल की बैठक के बाद भजन लाल शर्मा को सीएम नामित किया था। भजन लाल को पीएम मोदी ने बधाई देते हुए सफल भविष्य की कामना की। शर्मा संघ और एबीवीपी के करीबी नेता हैं।

विद्याधर नगर से विधायक दीया कुमारी और दूदू से विधायक बैरवा को उपमुख्यमंत्री चुना गया। अजमेर उत्तर से विधायक वासुदेव देवनानी को विधानसभा अध्यक्ष चुना गया था। विधानसभा चुनाव में भाजपा की निर्णायक जीत से राजस्थान में नई सरकार का गठन हो गया। नवनिर्वाचित राजस्थान सरकार का शपथ ग्रहण समारोह जयपुर के रामनिवास बाग में हुआ।

#WATCH | Jaipur: Uttar Pradesh Deputy CM KP Maurya says, "Today, BJP's Govt will be formed under the leadership of Bhajanlal Sharma in Rajasthan. I extend my wishes to the chief minister, deputy chief ministers and all the workers of the party..." pic.twitter.com/YtDt3Y385f — ANI (@ANI) December 15, 2023

नई राजस्थान सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित शीर्ष भाजपा नेता कार्यक्रम शामिल हुए। भजनलाल शर्मा ने राजस्थान में नई भाजपा सरकार के कार्यों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप बनाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

विधायक दीया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को उप मुख्यमंत्री तथा वासुदेव देवनानी को राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष नामित किया गया था। राज्य में 200 में से 199 सीट पर हुए चुनाव में भाजपा ने 115 सीटों पर जीत दर्ज की है। करणपुर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी के निधन के कारण चुनाव स्थगित कर दिया गया, जहां अब पांच जनवरी को मतदान होगा।

#WATCH | Jaipur: Gomti Devi, the mother of Rajasthan CM-designate Bhajanlal Sharma, says, "...The public showered him with love...I want to thank PM Modi...Development of the state should happen..." pic.twitter.com/YOxa3rYIJf — ANI (@ANI) December 15, 2023

