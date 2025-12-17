Lokmat Parliamentary Award 2025: 4 लोकसभा सांसदों को मिला लोकमत पार्लियामेंटरी अवार्ड 2025, इकरा चौधरी, संगीता सिंह, जगदंबिका पाल और टी.आर. बालू

By संदीप दाहिमा | Updated: December 17, 2025 20:04 IST2025-12-17T19:57:28+5:302025-12-17T20:04:08+5:30

इकरा चौधरी चुनी गईं 'सर्वश्रेष्ठ नवोदित सांसद', सदन में दमदार उपस्थिति का मिला फल

लोकमत पार्लियामेंटरी अवार्ड 2025 के अवसर पर, हमें सुश्री इकरा चौधरी को “बेस्ट डेब्यूटेंट वूमन पार्लियामेंटेरियन ऑफ द ईयर” अवार्ड देते हुए बहुत खुशी हो रही है।

संगीता कुमारी सिंह देव को मिला बेस्ट वुमन पार्लियामेंटेरियन ऑफ द ईयर का अवार्ड

लोकमत पार्लियामेंटरी अवार्ड 2025 के अवसर पर, हमें श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव को “बेस्ट वूमन पार्लियामेंटेरियन ऑफ द ईयर” अवार्ड देते हुए बहुत खुशी हो रही है।

लोकमत पार्लियामेंटरी अवार्ड 2025 के अवसर पर, हमें श्री जगदंबिका पाल जी को Best parliamentarian of the year अवॉर्ड देते हुए बहुत खुशी हो रही है।

बता दें कि लोकमत संसदीय पुरस्कार 2017 में शुरू किए गए थे, यह उन सांसदों को सम्मानित करने की हमारी पहल है जो प्रगति लाते हैं, आशा पैदा करते हैं और हमारे देश के लिए प्रेरणा और गौरव का स्रोत हैं।

लोकमत पार्लियामेंटरी अवार्ड 2025 के अवसर पर, हमें टी. आर. बालू जी को लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड देते हुए बहुत खुशी हो रही है।

टॅग्स :लोकमत पार्लियामेंट्री अवार्डलोकसभा संसद बिलइकरा हसनLokmat Parliamentary AwardLok SabhaIqra Hasan