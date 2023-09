Zurich Diamond League: विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाले चोपड़ा को इस खिलाड़ी ने दी मात, ज्यूरिख डायमंड लीग में दूसरे स्थान पर रहे, देखें टॉप-5 लिस्ट

Highlights नीरज चोपड़ा ने अपने पहले प्रयास में 80.79 मीटर थ्रो के साथ शुरुआत की। 80.79 मीटर, 85.22 मीटर और 85.71 मीटर के तीन वैध थ्रो फेंके जबकि बाकी तीन थ्रा फाउल रहे। चेक गणराज्य के याकूब वालेश (85 . 86 मीटर) के बाद दूसरे स्थान पर रहे।

Zurich Diamond League: विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने के बाद नीरज चोपड़ा ज्यूरिख डायमंड लीग में 85.71 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ चेक गणराज्य के जैकब वडलेज के बाद दूसरे स्थान पर रहे। चोपड़ा ने अपने पहले प्रयास में 80.79 मीटर थ्रो के साथ शुरुआत की।

Neeraj Chopra's throw of 85.71m (silver medal) at the Zurich Diamond League though the margin between gold and silver was quite low.#NeerajChoprapic.twitter.com/2Nq6Ij4kIm