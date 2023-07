Wimbledon 2023: 24 वर्षीय वोंड्रोसोवा बनीं विम्बलडन चैम्पियन, ओन्स जेब्युर को हराकर रचा इतिहास

Highlights वोंड्रोसोवा ने फाइनल में 6वीं वरीयता प्राप्त ओन्स जेब्युर को सीधे सेटों में 6-4, 6-4 से हराया उन्होंने विंबलडन एकल खिताब जीतने वाली पहली गैरवरीयता प्राप्त महिला बनकर इतिहास रचा

Wimbledon 2023: चेक गणराज्य की खिलाड़ी मार्केटा वोंड्रोसोवा ने शनिवार को विंबलडन एकल खिताब जीतने वाली पहली गैरवरीयता प्राप्त महिला बनकर इतिहास रच दिया। 24 वर्षीय खिलाड़ी ने सनसनीखेज फाइनल में 6वीं वरीयता प्राप्त ओन्स जेब्युर को सीधे सेटों में 6-4, 6-4 से हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम ताज जीता।

मार्केटा वोंड्रोसोवा की जीत ने महिला एकल में नए सुपरस्टार्स को सामने लाने की परंपरा को जारी रखा। बाएं हाथ की इस खिलाड़ी की हालत अच्छी थी क्योंकि उन्होंने अपनी प्रतिद्वंद्वी को हावी होने का मौका नहीं दिया।

ओन्स जेब्युर में भीड़ के पसंदीदा खिलाड़ी को हराने और अपने शुरुआती करियर की सबसे बड़ी जीत हासिल करने के लिए मार्केटा वोंड्रोसोवा को एक घंटे और 20 मिनट की आवश्यकता थी। 2019 में, मार्केटा फ्रेंच ओपन के फाइनल में पहुंची थीं, लेकिन पूर्व विश्व नंबर 1 ऐश बार्टी से हार गई थीं, लेकिन उन्होंने शनिवार को लंदन में घबराहट नहीं होने दी।

POV: you just become a Wimbledon champion 🏆#Wimbledonpic.twitter.com/kf484DhHUt