Wimbledon: 20 साल के अलकाराज ने खत्म की जोकोविच की बादशाहत, विम्बलडन जीतने वाले तीसरे सबसे युवा खिलाड़ी बने

विम्बलडन: यह एक ऐसा फाइनल था जिसे टेनिसप्रेमी बरसों तक याद रखेंगे क्योंकि इसमें अपार अनुभव पर युवा जोश भारी पड़ा । स्पेन के कार्लोस अलकाराज ने विम्बलडन में 34 मैचों से चले आ रहे नोवाक जोकोविच के अश्वमेधी अभियान में नकेल कसते हुए रविवार को पांच सेटों के बेहद रोमांचक फाइनल में जीत दर्ज करके दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किया।

दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी अलकाराज ने पहला विम्बलडन खिताब 1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4 से जीता । इसके साथ ही उन्होंने जोकोविच को रिकॉर्ड की बराबरी करने वाले आठवें और लगातार पांचवें विम्बलडन खिताब से वंचित कर दिया । इसके साथ ही 36 वर्ष के जोकोविच को 24वां ग्रैंडस्लैम जीतकर सेरेना विलियम्स से आगे निकलने के लिये अभी इंतजार करना होगा ।

