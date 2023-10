Satwik-Chirag pair Asian Games 2023: राष्ट्रमंडल में स्वर्ण, थॉमस कप खिताब, विश्व चैम्पियनशिप में कांस्य के बाद एशियाड में भी कारनामा, जानें कौन हैं, देखें डॉन्स वीडियो वायरल

Highlights लेरॉय डिसूजा और प्रदीप गंधे ने 1982 में कांस्य पदक जीता था। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली सात्विक और चिराग की पहली भारतीय जोड़ी है। सेमीफाइनल में पूर्व विश्व चैम्पियन आरोन चिया और सोह वूइ यिक को हराया था।

Satwik-Chirag pair Asian Games 2023: भारत के सात्विक साइराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने दक्षिण कोरिया के चोइ सोलग्यु और किम वोन्हो को सीधे गेम में 21 . 18, 21 . 16 से हराकर एशियाई खेलों की बैडमिंटन पुरुष युगल स्पर्धा में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीत लिया। दुनिया की तीसरे नंबर की भारतीय जोड़ी ने कई बार वापसी करते हुए पहला गेम 29 मिनट में जीता।

Rankireddy Satwik Sairaj/Shety Chirag Chandrashekhar claimed the title of Men's Doubles and brought to India the first Badminton gold medal in the history of Asian Games. Congrats! #Hangzhou#AsianGames#Badminton#HangzhouAsianGames#AsianGames2023@WeAreTeamIndia… pic.twitter.com/uFWH2J9aFB — 19th Asian Games Hangzhou 2022 Official (@19thAGofficial) October 7, 2023

दूसरे गेम में उन्होंने 15वीं रैकिंग वाली विरोधी टीम पर दबाव बनाते हुए 57 मिनट में जीत दर्ज की। इस साल मार्च में एशियाई चैम्पियनशिप में 58 साल बाद भारत को पदक दिलाने वाले सात्विक और चिराग ने भारत को 41 साल बाद एशियाई खेलों में पदक दिलाया है। लेरॉय डिसूजा और प्रदीप गंधे ने 1982 में कांस्य पदक जीता था।

एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली सात्विक और चिराग की पहली भारतीय जोड़ी है। उन्होंने सेमीफाइनल में पूर्व विश्व चैम्पियन आरोन चिया और सोह वूइ यिक को हराया था। एशियाई खेलों की बैडमिंटन स्पर्धा में भारत का यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। भारत ने पुरुष युगल स्वर्ण, टीम रजत और पुरुष एकल कांस्य जीता।

Congratulations! Let's enjoy the dance by the Indian pair after they won the gold medal!



Badminton doubles world no. 1 pair Satwik Sairaj Rankireddy and Chirag Chandrashekhar Shetty won the gold medal in men’s doubles badminton after beating the Korean pair… pic.twitter.com/c1wM279yMe — Newsband (@NewsbandTweets) October 7, 2023

जकार्ता में भारत ने एक रजत और एक कांस्य जीता था। इस जीत के साथ सात्विक और चिराग बीडब्ल्यूएफ विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर काबिज हो जायेंगे। उन्होंने 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण, 2022 थॉमस कप खिताब और 2022 विश्व चैम्पियनशिप कांस्य जीता था। दोनों एशियाई चैम्पियनशिप स्वर्ण, इंडोनेशिया सुपर 1000, कोरिया सुपर 500 और स्विस ओपन सुपर 300 भी जीत चुके हैं।

