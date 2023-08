Neeraj Chopra: ओलंपिक चैम्पियन नीरज चोपड़ा ने जीत लिया दिल, 'वहां हस्ताक्षर नहीं कर सकते,' देखें वीडियो

Highlights हंगेरियन महिला ने उनकी जीत के बाद उनका ऑटोग्राफ मांगा। महिला चाहती थी कि वह भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पर अपना ऑटोग्राफ दे। राष्ट्रीय ध्वज के प्रति अपना प्यार और सम्मान दिखाकर लाखों भारतीयों का दिल जीत लिया।

Neeraj Chopra: नीरज चोपड़ा ने फिर से इतिहास रच दिया। विश्व एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। 28 अगस्त को हंगरी के बुडापेस्ट में प्रतिष्ठित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रति अपना प्यार और सम्मान दिखाकर लाखों भारतीयों का दिल जीत लिया।

A very sweet Hungarian lady (who spoke excellent Hindi btw) wanted a Neeraj Chopra autograph. Neeraj said sure but then realised she meant on the 🇮🇳 flag. 'Waha nahi sign kar sakta' Neeraj tells her. Eventually he signed her shirt sleeve. She was pretty happy all the same. pic.twitter.com/VhZ34J8qH5 — jonathan selvaraj (@jon_selvaraj) August 28, 2023

25 वर्ष के चोपड़ा ने पहला प्रयास फाउल रहने के बाद दूसरे में आज का सर्वश्रेष्ठ थ्रो फेंका। इसके बाद उन्होंने 86 . 32 मीटर, 84 . 64 मीटर , 87 . 73 मीटर और 83 . 98 मीटर के थ्रो फेंके। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 87 . 82 मीटर के सत्र के अपने सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ रजत और चेक गणराज्य के याकूब वालेश ने कांस्य पदक जीता जिनका सर्वश्रेष्ठ थ्रो 86 . 67 मीटर का था।

Neeraj Chopra triumphs once more! 🥇🇮🇳



A stunning 88.17 meters for gold in men’s javelin throw at the World Athletics Championships, Budapest.



History made as Neeraj becomes the first Indian athlete to clinch gold at #WorldAthleticsChampionships! pic.twitter.com/wWTxL1RLgJ — BJP (@BJP4India) August 28, 2023

चोपड़ा के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था, जब एक हंगेरियन महिला ने उनकी जीत के बाद उनका ऑटोग्राफ मांगा। लेकिन एथलीट ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, क्योंकि महिला चाहती थी कि वह भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पर अपना ऑटोग्राफ दे। उन्होंने कहा, “वाह नहीं साइन कर सकता।” हालाँकि, उसने उसकी शर्ट पर हस्ताक्षर किए, जिससे वह खुश हो गई।

Watch Neeraj Chopra inviting Silver medalist Arshad Nadeem (likely without flag) under Bharat's 🇮🇳 #AkhandBharatpic.twitter.com/Hy9OlgKpTE — Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) August 28, 2023

कई अन्य खेल प्रेमियों ने भी चोपड़ा के इस कदम की सराहना की और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान दिखाने के लिए उनकी प्रशंसा की। एक पोस्ट में लिखा गया, "नीरज चोपड़ा मैदान पर और मैदान के बाहर दोनों जगह दिल जीत रहे हैं।"

इस बीच चोपड़ा की पाकिस्तान के अरशद नदीम को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के साथ एक तस्वीर के लिए आमंत्रित किया। ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीत के बाद नीरज और नदीम ने एक-दूसरे को गले लगाया। घटना की वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है और लोग चोपड़ा के इस कदम की सराहना कर रहे हैं।

This is Neeraj Chopra, Olympic Gold Medalist.



After winning the #WorldAthleticsChamps in Budapest yesterday, A hungarian fan came to him with an Indian flag and asked him to sign it for her.



Subedar Neeraj Chopra humbly denied and said “ Sorry Mam, it is a violation of my flag… pic.twitter.com/mc7afI6h4e — Roshan Rai (@RoshanKrRaii) August 28, 2023

नीरज चोपड़ा भारतीय सेना में सूबेदार हैं और उन्हें 15 मई 2016 को 4 राजपूताना राइफल्स में सीधी प्रविष्टि नायब सूबेदार के रूप में भर्ती किया गया था। यह घटना तब प्रकाश में आई, जब स्पोर्टस्टार के एक पत्रकार ने हंगरी की एक महिला की शर्ट की आस्तीन पर हस्ताक्षर करते हुए नीरज की तस्वीर पोस्ट की।

A Hungarian lady wanted Neeraj Chopra's autograph on the Indian flag, Neeraj denied her and said 'I cannot sign it on the flag'. Later he signed it on the lady's tshirt sleeves. (Sportstar).



- The respect and admiration Neeraj has for the Indian flag! 🇮🇳 pic.twitter.com/tei4Xsy4fM — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) August 28, 2023

निशानेबाज अभिनव बिंद्रा के बाद एक ही समय पर ओलंपिक और विश्व चैम्पियनशिप जीतने वाले चोपड़ा दूसरे भारतीय बन गए। बिंद्रा ने 23 वर्ष की उम्र में विश्व चैम्पियनशिप और 25 वर्ष की उम्र में ओलंपिक स्वर्ण जीता था। टोक्यो में 2021 ओलंपिक में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले चोपड़ा पहले भारतीय बने। उन्होंने 2022 में यूजीन में विश्व चैम्पियनशिप में रजत पदक जीता था।

उनसे पहले लंबी कूद में अंजू बॉबी जॉर्ज ने 2003 में पेरिस विश्व चैम्पियनशिप में कांस्य पदक जीता था। एक ही समय पर ओलंपिक और विश्व खिताब जीतने वाले वह तीसरे भालाफेंक खिलाड़ी बन गए। उनसे पहले चेक गणराज्य के जान जेलेज्नी और नॉर्वे के आंद्रियास टी यह कारनामा कर चुके हैं।

जेलेज्नी ने 1992, 1996 और 2000 में ओलंपिक खिताब जीते. जबकि 1993, 1995 और 2001 में विश्व चैम्पियनशिप जीती थी । आंद्रियास ने 2008 ओलंपिक और 2009 विश्व चैम्पियनशिप जीते थे । अब चोपड़ा के नाम खेल के सारे खिताब हो गए हैं। उन्होंने एशियाई खेल (2018), राष्ट्रमंडल खेल (2018) स्वर्ण के अलावा चार डायमंड लीग खिताब और पिछले साल डायमंड लीग चैम्पियन ट्रॉफी जीती।

