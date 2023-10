FIFA World Cup qualifiers: विश्व कप क्वालीफाइंग के 37 मैचों में ब्राजील की पहली हार, उरुग्वे ने 2-0 से कूटा, नेमार को घुटने में लगी चोट, रोते हुए मैदान से बाहर निकले, देखें वीडियो

Highlights 77वें मिनट में निकोलस डी ला क्रूज़ के क्लोज-रेंज फिनिश के जरिए हुए। विश्व कप क्वालीफाइंग के 37 मैचों में यह ब्राजील की पहली हार थी। चोट लगने के कारण ब्राजील के स्टार फुटबॉलर नेमार रोते हुए मैदान से बाहर गए।

FIFA World Cup qualifiers: ब्राजील के स्ट्राइकर नेमार को मंगलवार रात विश्व कप क्वालीफायर में उरुग्वे के खिलाफ 2-0 से हार के दौरान बाएं घुटने में गंभीर चोट लग गई। उरुग्वे के गोल 42वें मिनट में डार्विन नुनेज़ के हेडर और 77वें मिनट में निकोलस डी ला क्रूज़ के क्लोज-रेंज फिनिश के जरिए हुए। विश्व कप क्वालीफाइंग के 37 मैचों में यह ब्राजील की पहली हार थी।

⚽ Neymar left the pitch on a stretcher after getting a serious injury during Uruguay's game.#Neymarpic.twitter.com/AZxWPJwUmK — Football ⚽ (@vienquockhanh) October 18, 2023

चोट लगने के कारण ब्राजील के स्टार फुटबॉलर नेमार रोते हुए मैदान से बाहर गए। 31 वर्ष के नेमार 44वें मिनट में दौड़ते हुए गिर गए। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने उन्हें घेर लिया जब वह घुटना पकड़कर बैठे थे । उन्हें जब स्ट्रेचर पर ले जाया गया तो उन्होंने अपने हाथों से चेहरा ढक लिया था।

Neymar after injury 💔

During match between Brazil vs Uruguay !!! pic.twitter.com/3gb6TiDLzj — Hellfootball (@hellfootball_) October 18, 2023

उनकी जगह रिचार्लिसन ने मैच खेला। वह बैसाखियों के सहारे स्टेडियम से बाहर गए। ब्राजील के डॉक्टर रौद्रिगो लसमार ने कहा कि अभी यह कहना मुश्किल है कि उनकी चोट किस स्तर की है। उन्होंने कहा ,‘ हमने टेस्ट किये हैं और कल फिर करेंगे। इन 24 घंटों में पता चलेगा कि चोट कैसी है।’

