Video: शिलांग चैंबर चोइर द्वारा एशियाई खेल 2023 के लिए 'वंदे मातरम' की देखें शानदार प्रस्तुति

नई दिल्ली: एशियाई खेल 2023 अभियान के लिए शिलांग चैंबर चोइर द्वारा प्रतिष्ठित गीत "वंदे मातरम" का एक उल्लेखनीय प्रस्तुतीकरण है। अडानी ग्रुप मेगा स्पोर्ट्स इवेंट के लिए टीम इंडिया का आधिकारिक प्रायोजक है। 2 मिनट 17 सेकंड के इस वीडियो में भारतीय खिलाड़ियों को गंभीर मुद्रा में गान करते दिखाया गया है।

वीडियो में भारतीय मुक्केबाज शिव थापा, वेटलिफ्टर मीराबाई चानू, टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना, बॉक्सर निखत जरीन, हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह, टेबल टेनिस प्लेयर मनिका बत्रा, पहलवान दीपक पुनिया आदि खिलाड़ियो ंको जीत की तैयारी करते दिखाया गया है।

Here is a remarkable rendition of the iconic song "Vande Mataram" by Shillong Chamber Choir for the Asian Games 2023 campaign. Adani Group is the official sponsor of Team India for the mega sports event. pic.twitter.com/2G081ydOa8